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BESYO Özel Yetenek Sınavı başvuruları başladı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 12.08.2020 13:16 | Son Güncelleme

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Özel Yetenek Sınavı başvuruları başladı.Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) 2020- 2021 Akademik Yılı Güz Dönemi öğrenci alımı için gerçekleştirilen Özel Yetenek Sınavı başvuruları günü başladı.Çevrim içi (online) olarak yapılacak başvurularda adaylardan, 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu ve Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan Özel Yetenek Sınavı ile Seçme Yöntemi için belirtilen koşullar ile Sınav Üst Kurulunun Özel Yetenek Sınav Kılavuzunda belirten koşullar aranıyor.

BESYO Özel Yetenek Sınavı başvuruları başladı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Özel Yetenek Sınavı başvuruları başladı.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) 2020- 2021 Akademik Yılı Güz Dönemi öğrenci alımı için gerçekleştirilen Özel Yetenek Sınavı başvuruları günü başladı.
Çevrim içi (online) olarak yapılacak başvurularda adaylardan, 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu ve Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan Özel Yetenek Sınavı ile Seçme Yöntemi için belirtilen koşullar ile Sınav Üst Kurulunun Özel Yetenek Sınav Kılavuzunda belirten koşullar aranıyor. Her yıl düzenli olarak yapılan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavında dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeni ile üniversitemiz tarafından, adayların sağlık güvenliği esas olmak kaydıyla birtakım değişiklikler yapılması uygun görülmüştür. Bu kapsamda, sınava girecek olan adayların ve sınavda görev alacak olan tüm görevlilerin mümkün olduğunca en düşük riskle sınav sürecini tamamlamaları en temel öncelik olarak belirlenmiştir. 28 Ağustos 2020 tarihine kadar devam edecek başvurularda tüm adaylara başarılar diliyoruz. Sınava ilişkin detaylı bilgiler için https://besyo.beun.edu.tr/duyurular/2020ozelyeteneksinavduyurusu.html linkinde yer alıyor.

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