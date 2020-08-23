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BESYO sınavına girecek adayların korona virüs tedbirleri kapsamında ateş ölçümleri yapılacak

BAYBURT HABERLERİ  | 23.08.2020 12:43 | Son Güncelleme

Bayburt Üniversitesi’nce 01-02-03-04 Eylül 2020 tarihlerinde yapılacak olan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) sınavlarında sınavına girecek adayların korona virüs tedbirleri kapsamında ateş ölçümleri yapılarak 38 derecenin üzerinde ateşi olanlar sınava alınmayacak.Çin’de ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının etkisinin tekrar artması nedeniyle, 01-02-03-04 Eylül 2020 tarihlerinde yapılacak Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2020-2021 Akademik Yılı Özel Yetenek Sınavında, sınav kılavuzunun 4/1 maddesi kapsamınca Sınav Üst Kurulu tarafından bir dizi karar alındı.Alınan kararlar şöyle sıralandı:1- Adaylar kendileri için belirtilen sınav gün ve saatinde sınav yerinde bulunacaklar; belirlenmiş sınav gün ve saati kesinlikle değiştirilmeyecektir.2- Sınava girecek adayların kampüs girişinde ateş ölçümleri yapılacak, 38 derecenin üzerinde ateşi olanlar sınava alınmayacaktır.3- Adayların kampüs alanında mutlaka maske takması gerekmektedir.

BESYO sınavına girecek adayların korona virüs tedbirleri kapsamında ateş ölçümleri yapılacak

Bayburt Üniversitesi’nce 01-02-03-04 Eylül 2020 tarihlerinde yapılacak olan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) sınavlarında sınavına girecek adayların korona virüs tedbirleri kapsamında ateş ölçümleri yapılarak 38 derecenin üzerinde ateşi olanlar sınava alınmayacak.
Çin’de ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının etkisinin tekrar artması nedeniyle, 01-02-03-04 Eylül 2020 tarihlerinde yapılacak Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2020-2021 Akademik Yılı Özel Yetenek Sınavında, sınav kılavuzunun 4/1 maddesi kapsamınca Sınav Üst Kurulu tarafından bir dizi karar alındı.
Alınan kararlar şöyle sıralandı:
1- Adaylar kendileri için belirtilen sınav gün ve saatinde sınav yerinde bulunacaklar; belirlenmiş sınav gün ve saati kesinlikle değiştirilmeyecektir.
2- Sınava girecek adayların kampüs girişinde ateş ölçümleri yapılacak, 38 derecenin üzerinde ateşi olanlar sınava alınmayacaktır.
3- Adayların kampüs alanında mutlaka maske takması gerekmektedir. Maskesiz adaylar kesinlikle sınav salonlarına alınmayacaktır. Sınav salonlarında bulunacak görevliler de koruyucu siperlik ve maske takacak, sosyal mesafeye riayet edeceklerdir.
4- Adaylar kampüs içerisine ve sınav salonuna yalnız olarak girecek, misafir (antrenör, spor danışmanı, ailer vb.) kabul edilmeyecektir. Engel durumları yanlarında refakatçi bulunmasını gerektiren engelli adaylar dışında, adaylar kampüse yalnız gireceklerdir.
5- Katılan ülke sayısı bir olan millilik kontenjanından başvuran adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
6- Covid-19 salgını nedeniyle özel yetenek sınavı ile ilgili değişiklik yapma yetkisi Sınav Üst Kurulu’na aittir.

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