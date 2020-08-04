Beton bariyerlere çarpan otomobil sürücüsü yaralandı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Malatya karayolu üzerinde beton bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sivas istikametinden Adıyaman istikametine giden Güray Tuna idaresindeki 58 ED 208 plakalı Renault marka otomobil sürücüsü Cankara köyü yol kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan beton bariyerlere çarptı.

Meydana gelen kazada sürücü Güray Tuna yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.



