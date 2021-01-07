YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Beton mikseri traktöre çarptı: 1 ağır yaralı

Beton mikseri traktöre çarptı: 1 ağır yaralı

AYDIN HABERLERİ  | 07.01.2021 14:59 | Son Güncelleme

Aydın’da beton mikserinin traktöre çapması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır şekilde yaralandı.Kaza, Nazilli-Bozdoğan karayolu Hamidiye Azmak Köprüsü mevkiinde meydana geldi.

Aydın’da beton mikserinin traktöre çapması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır şekilde yaralandı.
Kaza, Nazilli-Bozdoğan karayolu Hamidiye Azmak Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde sola dönüş yapan ve arkasında bulunan tankerde hayvan gübresi taşıyan 09 PT 292 plakalı traktöre, aynı yönde ilerleyen A.Ş. (51) idaresindeki 35 AAY 262 beton mikseri çarptı. Çarpmanın etkisi ile traktör yoldan çıktı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ismi öğrenilemeyen traktör sürücüsü ağır şekilde yaralanırken, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dünyanın en güzel 100 yüzü belli oldu Dünyanın en güzel 100 yüzü belli oldu
Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyinValilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin
1/

Aydın Namaz Vakitleri 7 Ocak Perşembe

İmsak
06:51
Sabah
08:18
Öğle
13:20
İkindi
15:51
Akşam
18:12
Yatsı
19:33

Aydın Nöbetçi Eczaneler 7 Ocak Perşembe

Çetinbaş Eczanesi
Merkez
Güven Eczanesi
Merkez
Ozan Eczanesi
Merkez
Ezgi Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Can Eczanesi
Nazilli
İrem Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.