Betül Sokak Parkı’nın açılışını Başkan Deniz Köken yaptı

Eyüpsultan’ı daha yeşil ve konforlu bir geleceğe taşımak adına çalışmalarını sürdüren Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, vatandaşların sosyalleşebileceği, çocukların daha fazla oyun oynayabileceği park ve yeşil alanlara yenilerini eklemeye devam ediyor. Bu kapsamda Betül Sokak Parkı’nın açılışını Başkan Köken yaptı.

Çalışmalarını “Eyüpsultan’a Hizmet Etmeyi Seviyoruz” prensibiyle sürdüren Başkan Deniz Köken, Çırçır Mahallesi’ne yepyeni bir park kazandırdı. İlçe sakinlerinin keyifli vakit geçirebilecekleri, komşularıyla sohbet edebilecekleri, çocukların gönüllerince oynayıp eğlenebilecekleri Betül Sokak Parkı’nın açılışı Başkan Deniz Köken tarafından gerçekleştirildi.

“17 aylık dönemde 15 park yaptık”

Açılış, mehter takımının mini konseri ile başladı. Başkan Deniz Köken, açılış öncesi parkta oynayan çocuklarla ve vatandaşlarla sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi. Törende konuşan Başkan Deniz Köken, şu açıklamaları yaptı: “Her şey en değerli varlıklarımız çocuklarımız için. Onun için biz de önce onlardan başlıyoruz. Onların akıllarında gram kötülük yoktur, gram kötülük düşünmeyen tek varlık onlar. Onların duası, mutluluğu bizim ve ülkemiz için hayat ve yaşam kaynağı olacaktır. O yüzden biz de mahallenin neresinde bir boşluk varsa orayı değerlendirmeye çalışıyoruz. 17 aylık dönemimizde şu ana kadar 15 park yaptık. Burada biraz zorlandık, onun için açılışını hep beraber yapmak istedik. Nerede çocuklar ve hanımefendiler varsa orada doğru bir iş yapılıyor demektir”