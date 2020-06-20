BEÜ 2020-2021 eğitim öğretim yılına yeni bölüm ve programlarla giriyor

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) 2020-2021 eğitim öğretim yılına yeni bölüm ve programlarla girmeye hazırlanıyor.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, üniversitenin eğitim kalitesini yükseltmeye dönük çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini belirtti. Yapılan çalışmalar neticesinde BEÜ’de bu yıl, ilk kez Bağımsız Tarih Doktora Programı ile birçok yeni lisansüstü program açılacağını ifade eden Rektör Yardım, “Ayrıca 2020-2021 eğitim-öğretim yılı itibariyle Fakülte ve Meslek Yüksekokullarımızda (MYO) yeni açılan birçok bölüm ve programa öğrenci alınacak” dedi.

“Belli başlı üniversitelerde bulanan Bağımsız Tarih Doktora Programı dâhil birçok lisansüstü program açılacak”

Rektör Yardım, BEÜ’de yeni bölüm ve programların açılması teklifinin Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edilmesi ile Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde bu yıl ilk kez Bağımsız Tarih Doktora Programı açılacağını belirterek, “Lisansüstü programlar dâhilinde yine bu yıl içerisinde ilk kez Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı, Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı, İşletme Tezli ve İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Kamu Yönetimi Tezli ve Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programları açılıyor” dedi.