YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. BEÜ “Obezite Sohbetleri” programına konuk oldu

BEÜ “Obezite Sohbetleri” programına konuk oldu

ZONGULDAK HABERLERİ  | 17.06.2020 11:50 | Son Güncelleme

Türkiye Obezite Araştırmaları Derneği ve BEÜ Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezimiz birlikteliğinde “Hadi Birlikte Konuşalım” etiketiyle düzenlenen Webinar Serisi “Obezite Sohbetleri” çevrimiçi programının bu haftaki konuğu Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi oldu.Çevrimiçi program 16 Haziran 2020 Salı günü www.hadibirlikte.com web adresi üzerinden ve “HADİbirlikte” instagram üzerinden canlı yayınlandı.

BEÜ “Obezite Sohbetleri” programına konuk oldu

Türkiye Obezite Araştırmaları Derneği ve BEÜ Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezimiz birlikteliğinde “Hadi Birlikte Konuşalım” etiketiyle düzenlenen Webinar Serisi “Obezite Sohbetleri” çevrimiçi programının bu haftaki konuğu Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi oldu.
Çevrimiçi program 16 Haziran 2020 Salı günü www.hadibirlikte.com web adresi üzerinden ve “HADİbirlikte” instagram üzerinden canlı yayınlandı. Moderatörlüğünü Suat Özyaprak’ın üstlendiği “Obezitede Metobolizma, Davranış ve Hareket Üçlüsü” konulu programa BEÜ’den Obezite ve Diyabet Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selda Sarıkaya ile Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Vidan Çakır Kardeş katıldı.
2019 yılında “Avrupa Obezite Merkezi” olarak akredite Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bayraktaroğlu, programda dünyada ve Avrupa’da obezite ile mücadele eylem planları gerçekleştirilmekte olduğunun altını çizerek, Türkiye’de ve bölgede obezite ile mücadelede eğitimler veren, araştırmalarda bulunan, mükemmeliyet merkezi şeklinde çalışan sağlık kuruluşlarından biri olarak faaliyetlerini sürdüren Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Obezite ve Diyabet Araştırma ve Uygulama Merkezinin sağlık hizmetleri ve akademik faaliyetleri hakkında genel bir bilgilendirme yaptı.
Obezitenin önemi, sağlık sorunları ve mücadele ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Sarıkaya da obezite hastalığı sürecindeki fiziksel haraketler ve metabolizma arasındaki ilişkiye dair açıklamalar ile fiziksel aktivite önerilerinde bulunurken, Dr. Öğr. Üyesi Kardeş ise, obez kişilerin ruhsal durumları, obez psikolojisi ve bu sürecin vücudun fiziksel ve ruhsal anlamdaki etkilerine değindi. Programın kayıtları https://www.hadibirlikte.com/home.php ve instagramda “HADİbirlikte” yeniden izlenebilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Polisler bile şaşırdı! 'Kaçak volkan üretiminde' patlama Polisler bile şaşırdı! 'Kaçak volkan üretiminde' patlama
Zonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto EdildiZonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto Edildi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Müdür Sönmez 12 yıl aradan sonra görevine geri döndü

Müdür Sönmez 12 yıl aradan sonra görevine geri döndü

Sakarya'da koronavirüs tespitine yönelik "Toplum Tarama Çalışması" başlatıldı

Sakarya'da koronavirüs tespitine yönelik "Toplum Tarama Çalışması" başlatıldı

Başkan Erdoğan altyapı çalışmalarını yerinde inceledi

Başkan Erdoğan altyapı çalışmalarını yerinde inceledi

Adana merkezli 3 ildeki FETÖ operasyonu

Adana merkezli 3 ildeki FETÖ operasyonu

(Özel) Bin 700 yıllık kilise, ilk kez gece fotoğraflandı

(Özel) Bin 700 yıllık kilise, ilk kez gece fotoğraflandı

Esrarı yolcu otobüsüyle başka ile götürürken yakalandılar

Esrarı yolcu otobüsüyle başka ile götürürken yakalandılar

Zonguldak Namaz Vakitleri 17 Haziran Çarşamba

İmsak
03:09
Sabah
05:12
Öğle
12:59
İkindi
17:00
Akşam
20:36
Yatsı
22:29

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler17 Haziran Çarşamba

Buket Eczanesi
Merkez
Büyük Eczanesi
Merkez
Çatalağzı Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Yazıcı Eczanesi
Merkez
Çavuşoğlu Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi hasta kabulne başlıyor

Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi hasta kabulne başlıyor

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Otopark Cuma namazı için hazırlanıyor

Otopark Cuma namazı için hazırlanıyor

CHP Alaplı'da 1974'lü yılları anımsattı

CHP Alaplı'da 1974'lü yılları anımsattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.