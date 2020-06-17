BEÜ “Obezite Sohbetleri” programına konuk oldu

Türkiye Obezite Araştırmaları Derneği ve BEÜ Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezimiz birlikteliğinde “Hadi Birlikte Konuşalım” etiketiyle düzenlenen Webinar Serisi “Obezite Sohbetleri” çevrimiçi programının bu haftaki konuğu Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi oldu.

Çevrimiçi program 16 Haziran 2020 Salı günü www.hadibirlikte.com web adresi üzerinden ve “HADİbirlikte” instagram üzerinden canlı yayınlandı. Moderatörlüğünü Suat Özyaprak’ın üstlendiği “Obezitede Metobolizma, Davranış ve Hareket Üçlüsü” konulu programa BEÜ’den Obezite ve Diyabet Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selda Sarıkaya ile Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Vidan Çakır Kardeş katıldı.

2019 yılında “Avrupa Obezite Merkezi” olarak akredite Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bayraktaroğlu, programda dünyada ve Avrupa’da obezite ile mücadele eylem planları gerçekleştirilmekte olduğunun altını çizerek, Türkiye’de ve bölgede obezite ile mücadelede eğitimler veren, araştırmalarda bulunan, mükemmeliyet merkezi şeklinde çalışan sağlık kuruluşlarından biri olarak faaliyetlerini sürdüren Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Obezite ve Diyabet Araştırma ve Uygulama Merkezinin sağlık hizmetleri ve akademik faaliyetleri hakkında genel bir bilgilendirme yaptı.

Obezitenin önemi, sağlık sorunları ve mücadele ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Sarıkaya da obezite hastalığı sürecindeki fiziksel haraketler ve metabolizma arasındaki ilişkiye dair açıklamalar ile fiziksel aktivite önerilerinde bulunurken, Dr. Öğr. Üyesi Kardeş ise, obez kişilerin ruhsal durumları, obez psikolojisi ve bu sürecin vücudun fiziksel ve ruhsal anlamdaki etkilerine değindi. Programın kayıtları https://www.hadibirlikte.com/home.php ve instagramda “HADİbirlikte” yeniden izlenebilecek.

