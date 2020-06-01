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BEÜ Online Üniversite Tercih Fuarı’nda öğrencilerle buluştu

ZONGULDAK HABERLERİ  | 01.06.2020 12:48 | Son Güncelleme

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisi sebebiyle 2020 yılının ilk Üniversite Tercih Fuarı dijital platform üzerinden canlı görüşme ile gerçekleştirildi.30-31 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda üniversitenin katılım sağladığı online fuar kapsamında BEÜ’de Türkiye genelinden öğrenci adayları ile dijital ortamda bir araya geldi.

BEÜ Online Üniversite Tercih Fuarı’nda öğrencilerle buluştu

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisi sebebiyle 2020 yılının ilk Üniversite Tercih Fuarı dijital platform üzerinden canlı görüşme ile gerçekleştirildi.
30-31 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda üniversitenin katılım sağladığı online fuar kapsamında BEÜ’de Türkiye genelinden öğrenci adayları ile dijital ortamda bir araya geldi. "Sen Evde Kal, Üniversiteler Sana Gelir" sloganıyla başlayan fuarda, üniversitemiz online standında, öğrenci adayları ve aileleriyle yazılı ve görsel olarak iletişime geçildi.
Gerçek fuar atmosferinin organize edildiği Online Üniversite Tercih Fuarında öğrenci adayları, stant görevlilerimizle canlı sohbet gerçekleştirerek, tercih öncesi gerekli bilgiler ile üniversitemizin lisans ve ön lisans programları, puan ve başarı sıralamaları, öğrencilere sunulan sosyal ve kültürel olanaklar, ulusal ve uluslararası başarılarımız, çift anadal, yandal, yatay ve dikey geçiş ve burs olanakları hakkında bilgilendirildi.

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