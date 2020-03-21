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BEÜ Rektörü Yardım’ın Miraç Kandili mesajı

BİTLİS HABERLERİ  | 21.03.2020 09:29 | Son Güncelleme

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Miraç Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Rektör Yardım mesajında, "Sevgili Peygamberimizin hikmet dolu yolculuğunun gerçekleştiği Miraç gecesinin birliğimize, kardeşliğimize güç katacağına; komşuluk ve akrabalık ilişkilerimizi pekiştireceğine; nefislerimizi terbiye etmek, hayatımızın muhasebesini yapmak için önemli bir fırsat sunacağına tüm kalbimle inanıyorum. Bu vesileyle İslam âleminin, ülkemizin, Bitlislilerin, üniversitemizin tüm personel ve öğrencilerinin Miraç Kandili’ni tebrik ediyor; bu anlamlı gecenin özellikle bu zorlu zamanlarda tüm Müslümanlar arasındaki gönül bağını güçlendirmesini ve tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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