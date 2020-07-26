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Beyaz masa çözüm oluyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 26.07.2020 13:35 | Son Güncelleme

Haliliye Belediyesi, vatandaşlara daha hızlı hizmet götürebilmek amacıyla kurduğu Beyaz Masa Birimi çözümün adresi olmaya devam ediyor.

Haliliye Belediyesi, vatandaşlara daha hızlı hizmet götürebilmek amacıyla kurduğu Beyaz Masa Birimi çözümün adresi olmaya devam ediyor. Vatandaşların talep ve şikayetlerine hızlı dönüşü sağlayan birim, son 3 aylık dönemde gelen taleplerin yüzde 95’inin olumlu sonuçlandırıldığını bildirdi.
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Beyaz Masa Birimi vatandaşların talep ve şikayetlerinin çözüm adresi olmayı sürdürüyor.
Yılın 12 ayı haftanın yedi günü 24 saat hizmet veren 444 22 63 numaralı Beyaz Masa hattı dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınında da vatandaşların sesine kulak vermeye devam etti. Salgın nedeniyle artan istek ve şikayetlere de tek tek yanıt veren Beyaz Masa, vatandaşların taleplerini ilgili birimlere bildirip çözümün hızlanmasını sağladı.
Teknolojik ve modern yüzü ile vatandaşlardan gelen taleplerin yüzde yüzüne geri dönüşüm sağlayan Beyaz Masa Birimi, son 3 aylık dönemde günlük 75 ila 100 çağrı düşüldüğünü bunların yüzde yüzüne geri dönüş sağlandığını bildirdi. Birim, ayrıca gelen taleplerin yüzde 95’nin olumlu sonuçlandığını duyurdu.
Öte yandan Kurban Bayramında da hizmet için mesaide olacak olan Beyaz Masa Birimi, vatandaşların yanında olmaya devam edecek.

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