YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Beyazgül sosyal yardım kompleksini inceledi

Beyazgül sosyal yardım kompleksini inceledi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 29.04.2020 17:13 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Haliliye Belediyesi bünyesinde hizmet veren kentte ilk ve tek olma özelliği taşıyan sosyal yardım tesisini ziyaret etti.Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın ev sahipliğinde kentte ilk ve tek olma özelliği taşıyan ve yılın 12 ayı vatandaşa hizmet veren sosyal yardım tesisini ziyaret etti.Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Canpolat eşliğinde sosyal yardım tesisi bünyesinde olan aşevi, gıda ve giyim market, çamaşırhane ve glütensiz ekmek fırınını inceledi.İlk etapta günlük 360 haneye sıcak yemek gönderen aşevinde incelemelerde bulunan belediye başkanları iftar soflarına gidecek olan kaplara yemekleri doldurdu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Haliliye Belediyesi bünyesinde hizmet veren kentte ilk ve tek olma özelliği taşıyan sosyal yardım tesisini ziyaret etti.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın ev sahipliğinde kentte ilk ve tek olma özelliği taşıyan ve yılın 12 ayı vatandaşa hizmet veren sosyal yardım tesisini ziyaret etti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Canpolat eşliğinde sosyal yardım tesisi bünyesinde olan aşevi, gıda ve giyim market, çamaşırhane ve glütensiz ekmek fırınını inceledi.
İlk etapta günlük 360 haneye sıcak yemek gönderen aşevinde incelemelerde bulunan belediye başkanları iftar soflarına gidecek olan kaplara yemekleri doldurdu. İlçede şimdiye kadar yaklaşık 10 bin kişiye gıda yardımının yapıldığı gıda market ve 2 bin 700 haneye toplam 11 bin 500 parça giyim desteği sunacak olan giyim marketi ziyaret eden Belediye Başkanları Beyazgül ve Canpolat, son olarak aylık 55 bin glütensiz ekmek üretimi yapan fırında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldılar.
İncelemelerin ardından değerlendirmelerde bulunan Canpolat, “Hep birlikte sosyal yardımın, sosyal marketin, aşevinin, glütensiz ekmeğin, giyim mağazasını gezdik. Sayın Başkanımız vatandaşlara yapılan yardımlara bugün kendileri de ortak oldular. Sayım Başkanımız her zaman için yanımızda oldular. Bize rehberlik ettiler. Bugünlerde daha da önemli olan sosyal yardımlar noktasında da bize göstermiş olduğu ilgi alaka ve destekten dolayı Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür ediyorum” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise, “Bugün Haliliye Belediye Başkanımızı ziyaret ettik. Sosyal destek birimi ile ilgili çalışmalarını yerinde gördük. Önce gittik ihtiyaç sahibi ailelere aşevinde yemeklerini doldurduk. Yine ondan sonra ihtiyaç sahibelerine verilecek kıyafetleri hepsi çok güzel ve sıfır kıyafetler. Arkasından sosyal markete girdik. Haliliye Belediyemiz çok güzel bir sistem kurmuş, kartlı bir sistem insanlar ihtiyaçlarını belirliyor. Buradaki çalışanlar da ihtiyaçlarını evlerine teslim ediyor. Yine glütensiz ekmek fırınını gezdik. Burada bin 800 tane hastamıza cevap veriliyor. Çok büyük bir yükü Başkanımız kaldırmış oluyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. AK Partili Belediyeler hizmette yarışıyor. Bu çok güzel bir durum” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Normalleşme ne zaman başlıyor? Tek tek tarih verdi! 4 aşamalı plan Normalleşme ne zaman başlıyor? Tek tek tarih verdi! 4 aşamalı plan
Feci kaza! Ölü ve yaralılar varFeci kaza! Ölü ve yaralılar var
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

’Hoş geldin bebek’ projesinde ulaşılan aile sayısı bin 85 oldu

’Hoş geldin bebek’ projesinde ulaşılan aile sayısı bin 85 oldu

Dağlardan topladığı eriği kurutup satıyor

Dağlardan topladığı eriği kurutup satıyor

Asimder Başkanı Gülbey: “Ermeniler Kamışlı’da Harp Akademisi Kuruyor”

Asimder Başkanı Gülbey: “Ermeniler Kamışlı’da Harp Akademisi Kuruyor”

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

Öztürk Ailesi huzur ve mutluluğu toprakta buldu

Öztürk Ailesi huzur ve mutluluğu toprakta buldu

TOKİ’nin kura tarihi korona virüs tedbirleri kapsamında ertelendi

TOKİ’nin kura tarihi korona virüs tedbirleri kapsamında ertelendi

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 29 Nisan Çarşamba

İmsak
03:56
Sabah
05:25
Öğle
12:27
İkindi
16:13
Akşam
19:19
Yatsı
20:43

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler29 Nisan Çarşamba

Bozanoğlu Eczanesi
Merkez
Fatih Eczanesi
Merkez
Ferit Acemoğlu - 29.04.2020 Eczanesi
Merkez
Forum Eczanesi
Merkez
Servet Eczanesi
Merkez
Şifanur Eczanesi
Akcakale
Sağlık Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan çocuk öldü

Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan çocuk öldü

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da pencereden düşen ikizler yaşamını yitirdi

GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da pencereden düşen ikizler yaşamını yitirdi

Urfa’nın eski mahalle isimleri

Urfa’nın eski mahalle isimleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.