Beyazgül sosyal yardım kompleksini inceledi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Haliliye Belediyesi bünyesinde hizmet veren kentte ilk ve tek olma özelliği taşıyan sosyal yardım tesisini ziyaret etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın ev sahipliğinde kentte ilk ve tek olma özelliği taşıyan ve yılın 12 ayı vatandaşa hizmet veren sosyal yardım tesisini ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Canpolat eşliğinde sosyal yardım tesisi bünyesinde olan aşevi, gıda ve giyim market, çamaşırhane ve glütensiz ekmek fırınını inceledi.

İlk etapta günlük 360 haneye sıcak yemek gönderen aşevinde incelemelerde bulunan belediye başkanları iftar soflarına gidecek olan kaplara yemekleri doldurdu. İlçede şimdiye kadar yaklaşık 10 bin kişiye gıda yardımının yapıldığı gıda market ve 2 bin 700 haneye toplam 11 bin 500 parça giyim desteği sunacak olan giyim marketi ziyaret eden Belediye Başkanları Beyazgül ve Canpolat, son olarak aylık 55 bin glütensiz ekmek üretimi yapan fırında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldılar.

İncelemelerin ardından değerlendirmelerde bulunan Canpolat, “Hep birlikte sosyal yardımın, sosyal marketin, aşevinin, glütensiz ekmeğin, giyim mağazasını gezdik. Sayın Başkanımız vatandaşlara yapılan yardımlara bugün kendileri de ortak oldular. Sayım Başkanımız her zaman için yanımızda oldular. Bize rehberlik ettiler. Bugünlerde daha da önemli olan sosyal yardımlar noktasında da bize göstermiş olduğu ilgi alaka ve destekten dolayı Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür ediyorum” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise, “Bugün Haliliye Belediye Başkanımızı ziyaret ettik. Sosyal destek birimi ile ilgili çalışmalarını yerinde gördük. Önce gittik ihtiyaç sahibi ailelere aşevinde yemeklerini doldurduk. Yine ondan sonra ihtiyaç sahibelerine verilecek kıyafetleri hepsi çok güzel ve sıfır kıyafetler. Arkasından sosyal markete girdik. Haliliye Belediyemiz çok güzel bir sistem kurmuş, kartlı bir sistem insanlar ihtiyaçlarını belirliyor. Buradaki çalışanlar da ihtiyaçlarını evlerine teslim ediyor. Yine glütensiz ekmek fırınını gezdik. Burada bin 800 tane hastamıza cevap veriliyor. Çok büyük bir yükü Başkanımız kaldırmış oluyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. AK Partili Belediyeler hizmette yarışıyor. Bu çok güzel bir durum” diye konuştu.

