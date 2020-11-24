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Beyazgül’den online Öğretmenler Günü kutlaması

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 24.11.2020 17:25 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte, video konferans yardımıyla kent merkezi ve ilçelerdeki öğretmenlere seslenerek, tüm öğretmenlerin gününü online olarak kutladı.Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ilçe ve köy öğretmenleriyle online olarak buluştu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte, video konferans yardımıyla kent merkezi ve ilçelerdeki öğretmenlere seslenerek, tüm öğretmenlerin gününü online olarak kutladı.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ilçe ve köy öğretmenleriyle online olarak buluştu. Görüşmeye, aralarında ilçe milli eğitim müdürlerinin de yer aldığı 26 eğitimci katıldı. Programda öğretmenlerin talep ve önerilerini tek tek dinleyen Beyazgül, öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü bir kez daha tekrar tebrik etti.
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı ekibinin hazırladığı anlamlı kısa video, Şanlıurfa’nın Haliliye İlçesinde bulunan Ziyaeddin Akbulut Ortaokulunda çekildi. Atatürk büstüyle başlayan görüntüde okulun merdivenlerinden çıkan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, korona virüs nedeniyle ara verilen okulun boş koridorlarından boş sınıfa yönelerek tahtaya yazı yazıyor ve bu sayede okullarından ayrı kalan öğretmen ve öğrencilere anlamlı bir mesaj veriyor. Klipte, boş sınıfta bir süre bakınan Beyazgül, tahtaya "Ziller sizi yeniden derslere çağıracak, Okullarımızda buluşacağız" yazarak pandemi dolayısıyla okullarından ayrı kalmak zorunda olan öğretmen ve öğrencilere tekrar buluşacakları mesajını verdi.

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