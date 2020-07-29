Beyazgül’den Şanlıurfaspor’a destek

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfaspor için düzenlenen “Şanlıurfaspor için can suyu” kampanyasına 15 bin TL’lik nakdi bağış yaptı.

Son günlerde ekonomik nedenlerden dolayı zor günlerden geçen Şanlıurfaspor için Şanlıurfaspor Kulübü Yönetimi tarafından “Şanlıurfaspor için can suyu” kampanyası başlattı. Kampanyanın ilk bağışta bulunan Beyazgül, kulübün ayağa kalkması için bütün hayırseverlerden destek talep etti.

Şahsi olarak bağışta bulunan ve nakdi desteğini elden teslim eden Beyazgül, “Şanlıurfaspor Kulüp Başkanımızın bu güne kadar fedakârca çalışmalarından dolayı kendilerini kutluyorum. Bir çağrıda bulundular ve bizler de bu çağrıya uymak adına şahsı olarak 15 bin lirayı Bismillah diyerek bağışlıyorum. Başkanımız bir çağrıda bulundu ve bizler de kendi üzerimize düşen görevi yaptık. Şanlıurfa’mızın Şanlıurfaspor’un adını yaşatmak için bu çağrıya destek vereceklerine inanıyorum” dedi.

Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı İbrahim Halil Haktankaçmaz ise, “Bu süreci hep beraber aşacağımıza inanıyorum, şimdiden Şanlıurfaspor’a yapacağınız desteklerden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. İnşallah hep beraber el birliği ile 11 Nisan ruhunu tekrar sahaya yansıtıp lige devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



