YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Beyazgül’den Şanlıurfaspor’a destek

Beyazgül’den Şanlıurfaspor’a destek

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 29.07.2020 12:16 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfaspor için düzenlenen “Şanlıurfaspor için can suyu” kampanyasına 15 bin TL’lik nakdi bağış yaptı.Son günlerde ekonomik nedenlerden dolayı zor günlerden geçen Şanlıurfaspor için Şanlıurfaspor Kulübü Yönetimi tarafından “Şanlıurfaspor için can suyu” kampanyası başlattı.

Beyazgül’den Şanlıurfaspor’a destek

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfaspor için düzenlenen “Şanlıurfaspor için can suyu” kampanyasına 15 bin TL’lik nakdi bağış yaptı.
Son günlerde ekonomik nedenlerden dolayı zor günlerden geçen Şanlıurfaspor için Şanlıurfaspor Kulübü Yönetimi tarafından “Şanlıurfaspor için can suyu” kampanyası başlattı. Kampanyanın ilk bağışta bulunan Beyazgül, kulübün ayağa kalkması için bütün hayırseverlerden destek talep etti.
Şahsi olarak bağışta bulunan ve nakdi desteğini elden teslim eden Beyazgül, “Şanlıurfaspor Kulüp Başkanımızın bu güne kadar fedakârca çalışmalarından dolayı kendilerini kutluyorum. Bir çağrıda bulundular ve bizler de bu çağrıya uymak adına şahsı olarak 15 bin lirayı Bismillah diyerek bağışlıyorum. Başkanımız bir çağrıda bulundu ve bizler de kendi üzerimize düşen görevi yaptık. Şanlıurfa’mızın Şanlıurfaspor’un adını yaşatmak için bu çağrıya destek vereceklerine inanıyorum” dedi.
Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı İbrahim Halil Haktankaçmaz ise, “Bu süreci hep beraber aşacağımıza inanıyorum, şimdiden Şanlıurfaspor’a yapacağınız desteklerden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. İnşallah hep beraber el birliği ile 11 Nisan ruhunu tekrar sahaya yansıtıp lige devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Beyazgül’den Şanlıurfaspor’a destek

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Polisten kaçarken kazada öldü! Polisten kaçarken kazada öldü!
Feci kaza! Ölü ve yaralılar varFeci kaza! Ölü ve yaralılar var

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 29 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:44
Sabah
05:20
Öğle
12:36
İkindi
16:25
Akşam
19:42
Yatsı
21:12

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler29 Temmuz Çarşamba

Aktekin Eczanesi
Haliliye
Aslı Eczanesi
Haliliye
Kızılelma Eczanesi
Haliliye
Duran Eczanesi
Eyyubiye
Çadırcı Eczanesi
Karakopru
Ecmel Eczanesi
Akcakale
Nazım Kankılıç Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Şuski kırsal mahallelerde çalışmalarını sürüdürüyor

Şuski kırsal mahallelerde çalışmalarını sürüdürüyor

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çocukların bayramlıkları Karaköprü Belediyesi’nden

Çocukların bayramlıkları Karaköprü Belediyesi’nden

Türk veterinerler Suriye’deki hayvanları aşılıyor

Türk veterinerler Suriye’deki hayvanları aşılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.