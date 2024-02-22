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Beyin kanaması geçirmişti! Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen diziye dönüyor mu? İşte son durumu...

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
22.02.2024 01:15 | Son Güncelleme:
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Reyting rekortmeni dizi Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği 'Apo' karakteriyle adınan söz ettiren ünlü oyuncu Settar Tanrıöğen geçtiğimiz hafta beyin kanaması geçirmişti. İki kez ameliyat olan ünlü isim bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Durumu iyiye gittiği bilinen Tanrıöğen'in diziye dönüp dönmeyeceği ise merak konusuydu. Usta oyuncudan haber geldi.

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı 'Abdullah' rolüyle dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu Settar Tanrıöğen, geçtiğimiz hafta beyin kanaması geçirdi. İki kez ameliyat olan Tanrıöğen'in tedavisi yoğun bakımda devam ediyordu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre ne zaman evine ve diziye döneceği merak konusu olan 61 yaşındaki Settar Tanrıöğen'den yeni haber geldi.

USTA OYUNCUDAN HABER GELDİ

Geçen ay beyin kanaması geçiren ve 2 kez ameliyat olan 61 yaşındaki Settar Tanrıöğen’in ne zaman evine ve diziye döneceği merak konusuydu.

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Settar Tanrıöğen’in geçirdiği beyin kanaması sonrası tedavisine 26 Ocak Cuma gününden beri Ataşehir’deki özel bir hastanede devam ediliyor. Birer gün aralıklarla 2 kez ameliyat edilen usta oyuncu hastanedeki 4. haftasını tamamlamak üzere. Tanrıöğen’in normalde bu cuma taburcu olması bekleniyordu.

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Ancak iyileşmesi beklenenden yavaş ilerleyen 61 yaşındaki oyuncunun bir süre daha hastanede tedavi göreceği öğrenildi. Ziyaret yasağı olan oyuncunun önümüzdeki 2 bölüm daha Kızılcık Şerbeti'nde olmayacağı kesinleşti. İleriki bölümler için de Settar Tanrıöğen’in doktorlarından alınacak bilgiye göre hareket edilecek.

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