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Beykoz'da ele geçirilen tarihi eserlerle ilgili uzmanların incelemeleri sürüyor

13.08.2022 23:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beykoz'da ele geçirilen tarihi eserlerle ilgili uzmanların incelemeleri sürüyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Beykoz'da düzenlenen operasyonda ele geçirilen tarihi eserlere ilişkin uzmanların inceleme ve tespit çalışmaları devam ediyor.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğünce Beykoz'da üç ayrı noktada gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen objeler, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü ile Türk ve İslam Eserleri Müdürlüğünden görevlendirilen 9 uzman tarafından inceleniyor.

Ele geçirilen objeler arasında Bizans dönemine ait 63 pişmiş toprak küp, bazalt sütun parçası, Roma dönemine ait pişmiş toprak kap, mermer sütun parçası, mermer yarı işli Bizans dönemine ait sütun başlığı ve Bizans dönemine ait mermer sütun kaidesi bulunuyor.

Bizans dönemine ait eserlerin dışında çok sayıda kase, testi, vazo gibi pişmiş topraktan mamul objeler, şamdan, kandil, musluk, tırabzan başlıkları, mezar taşı parçaları, cam malzemelerden objelerle farklı nitelikte etnografik eserler tespit edildi.

Uzmanların objelerle ilgili inceleme ve tespit çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar tamamlandığında 2863 sayılı yasa kapsamına giren eserler ve hususlarla ilgili ayrıntılı rapor hazırlanacak.

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