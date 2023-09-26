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Beykoz’da kahvehaneyi taradılar: 4 yaralı

26.09.2023 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beykoz’da bir kahvehaneye gerçekleştirilen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Beykoz’da kahvehaneyi taradılar: 4 yaralı

Olay 22.00 sularında Örnekköy Mahallesi Tepetarla Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre alacak verecek meselesi üzerine bir grup silah, satır ve sopalarla cadde üzerinde bir kahvedeki gruba saldırdı. Saldırı sonucu 4 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, olay yeri inceleme ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılardan ikisinin durumunun ağır öğrenildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemede mermilerin bazılarının da elektrik kablolarına ve çevredeki araçlara da isabet ettiği görüldü.

Polis ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının sona ermesinin ardından ekipler olay yerinden ayrıldı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili konuşan Güven Yıldız, “Biz evde oturuyorduk. Çay içiyorduk. Birden sağlı sollu yolu kapatıyorlar. 5-6 tane araba, son model arabalar. İçinde 15-20 kişi var hepsi birden aşağı iner inmez ateş etti. Mermi ablamın kafasının üstünden geçti, Allah’tan değmedi. Biz yerlere yattık. Bir çatışma çıktı. Beş yüz, altı yüz mermi attılar en az. Satırlar, döner bıçakları birbirine girdiler. Kahveci ile kavga ettiler. Aralarında husumet var, alıp veremedikleri bir şey var. Bir tane beyin kanaması geçiren biri var, satırla kafasına vurulmuş. Bir tanesinin döner bıçağıyla kafası kesilmiş. Diğeri ayağından yaralanmış.” dedi.

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