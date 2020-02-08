YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Beykoz’da soğuk kış günlerinde ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtılıyor

Beykoz’da soğuk kış günlerinde ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtılıyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 08.02.2020 09:25 | Son Güncelleme

Beykoz Belediyesi’nin “Aşınızı Sevgiyle Evinize Taşıyoruz” sloganıyla verdiği sıcak yemek hizmeti, her gün ihtiyaç sahibi 128 ailenin sıcak yemek ihtiyacını karşılıyor.

Beykoz Belediyesi’nin “Aşınızı Sevgiyle Evinize Taşıyoruz” sloganıyla verdiği sıcak yemek hizmeti, her gün ihtiyaç sahibi 128 ailenin sıcak yemek ihtiyacını karşılıyor. Her gün 2 öğün olarak hazırlanan yemekler, ihtiyaç sahiplerinin hem ihtiyacın karşılıyor hem de gönüllerini ısıtıyor.
Beykoz Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışıyla evde kendi yemeğini pişiremeyen ilçe sakinleri için verdiği hizmet, hasta, engelli, yaşlı ve kimsesiz vatandaşların yüzünü güldürüyor. Soğuk kış aylarında hem bedenleri hem de gönülleri ısıtıyor.
Evinden çıkıp alışveriş yapamayan, fiziksel ve ekonomik olarak yemek pişirecek gücü olmayan vatandaşlar sıcak yemek hizmetiyle hayata tutunuyor.
Belediye mutfağından evlere servis
Belediye mutfağında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere her gün 3 çeşit yemek özenle pişiriliyor. Öğlen ve akşam öğünü olarak hazırlanıp paketlenen yemekler ekipler tarafından ilçe merkezinden en uzak noktaya kadar evlere teslim ediliyor.
Sıcak yemek hizmeti için Beykoz Belediyesi’ne başvuran, komşu ve yakınları tarafından bildirilen vatandaşlar öncelikle evlerinde ziyaret ediliyor. Ardından ihtiyacı tespit edilen vatandaşlar için Sosyal Yardım İşleri bünyesinde kayıt açılarak düzenli yemek hizmeti sağlanıyor.
Güler yüzle ihtiyaç sahiplerinin kapılarını çalan ekipler hatır ve ihtiyaçları da soruyor.
Konuyla ilgili konuşan Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğü Dış Ekipler Sorumlusu Bayram Yeşilbaş, “Günlük olarak aşevimizde pişen 400 tabldot yemeğimizi bizler 126 tane evimize bu evlerde yaşayan yaşlı ve engelimize ilçemizin başnoktasından son noktasına kadar yol ve kilometre gözetmeksizin günlük olarak çorbası ve iki çeşit yemeği olmak üzere evlerine ulaştırıyoruz” dedi.
Evine yemek getirilen 82 yaşındaki Sabriye Kenar, "Çok memnunum Allah razı olsun. Kapıma kadar getiriyorlar. Temizlikçim geliyor, yemeğim geliyor. Ben de onlara hep dua ediyorum" şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısıMedipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şehitler için mevlit okutuldu helva dağıtıldı

Şehitler için mevlit okutuldu helva dağıtıldı

Başkan Erdoğan’dan sabah çıkarması

Başkan Erdoğan’dan sabah çıkarması

Ürgüp Belediyesi logosunu değiştirdi

Ürgüp Belediyesi logosunu değiştirdi

Bursa'da kafede çıkan kavgada iki kişi silahla yaralandı

Bursa'da kafede çıkan kavgada iki kişi silahla yaralandı

Erzincan’da silahlı kavga: 11 yaralı

Erzincan’da silahlı kavga: 11 yaralı

Hisarcık’ta 21 köyün nüfusu azaldı, 4 köyün nüfusu 16 kişi arttı

Hisarcık’ta 21 köyün nüfusu azaldı, 4 köyün nüfusu 16 kişi arttı

İstanbul Namaz Vakitleri 8 Şubat Cumartesi

İmsak
06:35
Sabah
08:01
Öğle
13:23
İkindi
16:09
Akşam
18:35
Yatsı
19:56

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 8 Şubat Cumartesi

Bülent Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Doğanay Eczanesi
Arnavutkoy
Sağlık Eczanesi
Arnavutkoy
Vefa Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Başkan Yüksel, Kartal’ın muhtarları ile bir araya geldi

Başkan Yüksel, Kartal’ın muhtarları ile bir araya geldi

Kartal’dan Elazığ’a yardım tırı yola çıktı

Kartal’dan Elazığ’a yardım tırı yola çıktı

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.