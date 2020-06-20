Beylikdüzü Belediyesi LGS öncesi öğrencilere su ve maske dağıttı

Beylikdüzü Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında öğrenci ve velilere ücretsiz su ve maskesi olmayan öğrencilere maske dağıttı. Sabah saatlerinden itibaren ilçe genelindeki okulları ziyaret eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, LGS’de öğrencilere başarılar dileyerek moral verdi.

Eğitime destek veren Beylikdüzü Belediyesi, LGS’de de öğrenci ve velileri yalnız bırakmadı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın talimatıyla ilçe genelindeki 52 devlet ve özel okulun önünde su dağıtım stantları kuruldu. Kültür İşleri Müdürlüğü görevlileri tarafından sınav öncesinde ve sınav süresince ücretsiz olarak su ve maskesi olmayan öğrencilere maske dağıtımı yapıldı. Başkan Çalık, sabah saatlerinden itibaren okul önlerinde kurulan su dağıtım stantlarını inceledi. Öğrencilerle konuşarak panik ve heyecan yapmamaları konusunda tavsiyelerde bulunan Başkan Çalık, velilerin de heyecanlı bekleyişlerine eşlik etti. Başkan Çalık’ın sınav öncesinde yaptığı okul ziyaretlerine Beylikdüzü Belediye Meclis Üyeleri de eşlik etti.