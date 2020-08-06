Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri 10 Ağustos’ta başlıyor

Beylikdüzü Belediyesi’nin bu yıl altıncısını düzenlediği Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri, ‘umut etme, tazelenme ve şükran duyma’ temalarıyla 10 Ağustos-15 Ağustos tarihleri arasında Yaşam Vadisi’nde düzenlenecek.

6. Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri, Yaşam Vadisi’nde başlıyor. Sanat yönetmenliğini Figen Ayhan Karakelle’nin yaptığı Beylikdüzü Klasik, 10 Ağustos akşamı, saat 21:00’de, bakır nefesli sazlar beşlisi Brassoist’in ‘Taze Bir Nefes’ konseri ile açılış yapacak. Beylikdüzü Belediyesi, hazırladığı videoyla Beylikdüzü Klasik’in sağlık çalışanlarına adandığını duyururken Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da hazırlanan videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Başkan Çalık “Bu yıl 6.’sını düzenlediğimiz Beylikdüzü Klasik’in notaları, salgın döneminde tüm gücüyle emek veren sağlık çalışanlarına şükranlarımızı, kaybettiklerimizin anısına saygımızı, umut ve cesaretimizi anlatmak üzere yankılanacak” dedi.

‘Aman Doktor’ sağlık çalışanları için seslendirilecek

Beylikdüzü Klasik’in startını, bakır nefesli sazlar beşlisi Brassoist verecek. Çok sevilen klasik müzik parçalarının özgün düzenlemelerinden, sevilen türkülerin yorumlanışına geniş bir repertuvara sahip Brassolist, konserde, Mart ayından bu yana büyük özveri ile çalışan sağlık çalışanlarına duyulan şükranı ifade etmek üzere, Beylikdüzü Klasik için besteci ve şef Murat Cem Orhan tarafından düzenlemesi yapılan ‘Aman Doktor’ parçasının ilk seslendirilişini gerçekleştirecek.