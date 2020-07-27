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Beylikdüzü modern kurban satış ve kesim alanı tam not aldı

İSTANBUL HABERLERİ  | 27.07.2020 17:13 | Son Güncelleme

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Beylikdüzü Modern Kurban Satış ve Kesim Alanı’nı ziyaret etti.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Beylikdüzü Modern Kurban Satış ve Kesim Alanı’nı ziyaret etti. Pandemi süreci nedeniyle sıkı önlemler alınan, dezenfeksiyon makineleri tarafından düzenli temizlik ve ilaçlama çalışmaları yapılan alan müdürlük yetkililerinden tam not aldı.
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Beylikdüzü Modern Kurban Satış ve Kesim Alanı’nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Beylikdüzü İlçe Tarım ve Orman Müdürü Faruk Doğan, Beylikdüzü Belediyesi Başkan Vekili Müslüm Akülker, Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ertuğrul Tunçel ve beraberindeki heyet ile birlikte alanda incelemeler yapan Ahmet Yavuz Karaca, hayvan sahipleriyle tek tek sohbet ederek bilgi aldı. Ziyaret sırasında kurban satıcıları ile alıcıların “Yeni Normal” kurallarına uygun olarak yaptıkları pazarlıklar ise renkli görüntülere sahne oldu. Pandemi süreci nedeniyle sıkı önlemler alınan, dezenfeksiyon makineleri tarafından düzenli temizlik ve ilaçlama çalışmaları yapılan alan müdürlük yetkililerinden tam not aldı.

“Başkanımıza ve alan sorumlularına teşekkür ediyoruz”
Toplamda 20 bin metrekare üzerine kurulu Beylikdüzü Modern Kurban Satış ve Kesim Alanı’ndaki kesimhaneyi de inceleyen ve alınan tedbirler hakkında bilgi alan Karaca, “Bu sene farklı bir şekilde pandeminin gölgesinde bir bayram yaşayacağız. Bu çerçevede alınan önlemler çok önemli. Alan girişlerinde alınan önlemler, çadırlar arasındaki mesafe çok önemli. Girişte ateş ölçülmesi, maskesiz alana girişe izin verilmemesi ve içerideki metrekareye düşen insan sayısı belli bir sayıya geldiğinde durdurmamız gerekiyor. Burada gördüğümüz kadarıyla bu kuralların tümüne uyuluyor. Gerçekten arkadaşlarımızın eline, emeğine sağlık. Başkanımıza ve alan sorumlularına böyle güzel bir yer hazırladıkları için teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Gerek bakanlığa gerekse belediyeye bağlı veteriner hekimlerin düzenli olarak kontroller gerçekleştirdiğini vurgulayan ve HAYSAT uygulamasına değinen Karaca, “Vatandaşlarımızın kafasında bu yönde herhangi bir soru işareti olmasın, HAYSAT uygulaması üzerinden satın aldıkları hayvanın tüm bilgilerini kontrol etsinler. Ayrica Kurban Bayramı yaz ayına denk geldiği için temizlik ve dezenfeksiyona çok daha fazla dikkat edilmesi gerekiyor. Kesim yerlerinde ise bu sene pandemiden dolayı randevulu sisteme geçildi. Vatandaşlarımızın kurbanlarını belirlenen kesim yerlerinde, belirlenen satış yerlerinden hayvanlarını alıp, kurban hizmetleri komisyonunca belirlenen kesim yerlerinde profösyonel kişilerin kesmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

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