Beylikdüzü'nde bir kişi, eşi ve iki çocuğunu öldürüp intihar etti

İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'nde bir kişi, eşi ve iki çocuğunu tabancayla öldürdükten sonra yaşamına son verdi.
Alınan bilgiye göre, kamu görevlisi olduğu öğrenilen B.A'dan haber alamayan iş arkadaşlarının ihbarı üzerine Yakuplu Mahallesi'ndeki evine giden polis ekipleri, içeride B.A. ve eşi K.A. ile 2 ve 4 yaşlarındaki çocuklarının cansız bedenleriyle karşılaştı.
B.A'nın, eşini ve çocuklarını tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdiği belirlendi. Olayda kullanılan tabanca muhafaza altına alındı.
Yapılan araştırmada B.A. hakkında herhangi bir tedbir kararı olmadığı tespit edildi.
Cesetler, cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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