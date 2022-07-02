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Beylikdüzü'nde devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı

02.07.2022 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beylikdüzü'nde devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Beylikdüzü'nde devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Haramidere Bağlantı Yolu Yakuplu mevkisi Beylikdüzü istikametinde ilerleyen O.A. yönetimindeki 34 EZ 4991 plakalı beton mikseri, kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkartılan O.A. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bağlantı yolunda trafik yoğunluğu oluştu.

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Beylikdüzü kaza

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