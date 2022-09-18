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Beylikdüzü'nde öldürülen 2 kız kardeşin cenazeleri Adli Tıp Kurumundan teslim alındı

18.09.2022 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beylikdüzü'nde öldürülen 2 kız kardeşin cenazeleri Adli Tıp Kurumundan teslim alındı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Beylikdüzü'nde eşi tarafından öldürülen kadın ile kız kardeşinin cenazeleri yakınları tarafından Adli Tıp Kurumundan teslim alındı.

Yakuplu Mahallesi 186 Sokak'ta bulunan sitedeki bir dairede yaşayan zanlı Ferhat Boduroğlu tarafından bıçaklanarak öldürülen Vildan Boduroğlu ve kız kardeşi Fatma Zehra Koyun'un otopsi işlemleri tamamlandı.

İki kız kardeşin cenazeleri yakınları tarafından Adli Tıp Kurumundan teslim alındı.

Kardeşler, İkitelli'deki Hacı Mustafa Güllü Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Çatalca'da toprağa verilecek.

Ferhat Boduroğlu (30), dün Yakuplu Mahallesi 186 Sokak'ta bulunan sitedeki bir dairede eşi Vildan Boduroğlu'nu (23) ve baldızı Fatma Zehra Koyun'u (18) bıçaklamış, kız çocuğunu alıp evin yakınlarındaki kuaföre emanet edip kendisine zarar vermişti.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekiplerince iki kız kardeşin hayatını kaybettiği belirlenirken, kan kaybeden zanlı Ferhat Boduroğlu sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalenin ardından gözaltına alınmıştı.

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