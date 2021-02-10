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Beylikova kırsal mahalleye geçişe hazır

10.02.2021 10:56 | Son Güncelleme:
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Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp ve mahalle muhtarlarının katılımıyla kırsal mahalleye geçiş bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.Toplantı Korona virüs (Covid-19) tedbirlerine uyularak Beylikova Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirilirken, ilçe mahallelerinin kırsal mahalleye geçişi ele alınarak 7254 Sayılı Kanunun, 10.

Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp ve mahalle muhtarlarının katılımıyla kırsal mahalleye geçiş bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantı Korona virüs (Covid-19) tedbirlerine uyularak Beylikova Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirilirken, ilçe mahallelerinin kırsal mahalleye geçişi ele alınarak 7254 Sayılı Kanunun, 10. maddesinde belirtilen 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa ek madde olarak getirilmesi hakkında görüşüldü. Toplantıya Başkan Alp ve ilçe mahalle muhtarlarının yanı sıra Beylikova Belediyesi Muhtarlar Müdürü Mehmet Gülmez katılım sağladı.
Toplantı sonrası tüm ilçe mahalle muhtarları kırsal mahalleye dönüşüm dilekçesi vererek konuyu Belediye Meclisine iletti. Başkan Özkan Alp tüm muhtarların istek ve dileklerini dinleyerek kırsal mahalleye geçişin hayırlı ve uğurlu olması dileğinde bulundu.

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