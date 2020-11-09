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Beylikova’da uzaktan eğitime bir destek daha

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 09.11.2020 17:49 | Son Güncelleme

Beylikova’da tüm mahallelerde ücretsiz kablosuz internet hizmetinden sonra öğrencilere 3G Sim kart uyumlu tablet dağıtıldı.Korona virüs (Covid-19) sürecinde okullarda uzaktan eğitime geçilmesi nedeniyle öğrencilerimizin eğitime katkı sunmak için Beylikova Belediye Başkanlığı ile Beylikova Kaymakamlığı ortak yürütülen projeyle hayata geçirilen ’tablet kampanyası’ çerçevesinde öğrencilerimize tablet dağıtıldı.

Beylikova’da tüm mahallelerde ücretsiz kablosuz internet hizmetinden sonra öğrencilere 3G Sim kart uyumlu tablet dağıtıldı.
Korona virüs (Covid-19) sürecinde okullarda uzaktan eğitime geçilmesi nedeniyle öğrencilerimizin eğitime katkı sunmak için Beylikova Belediye Başkanlığı ile Beylikova Kaymakamlığı ortak yürütülen projeyle hayata geçirilen ’tablet kampanyası’ çerçevesinde öğrencilerimize tablet dağıtıldı. Tablet dağıtım töreninde, Beylikova Kaymakamı Abdüllatif Yılmaz, Belediye Başkanı Özkan Alp, Milli Eğitim Müdürü Faysal Taşdemir ve AK Parti Beylikova İlçe Başkanı Serhat Erden’in katılımları ile öğrenciler tabletlerine kavuştu. Tabletlerini alan öğrencilerin mutlulukları ve sevinçleri gözden kaçmadı.
Öğrenciler Beylikova Kaymakamı Abdüllatif Yılmaz ve Belediye Başkanı Özkan Alp’e her ay yeni bir kitap okuma sözü verdi.

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