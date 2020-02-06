Beyoğlu Belediyesi karla mücadele için teyakkuzda

Beyoğlu belediyesi karla mücadele için hazırlıklarını tamamladı. Fen İşleri Müdürlüğünü ziyaret eden Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

İstanbul’a yılın beklenen ilk karı düşerken Beyoğlu Belediyesi vatandaşların kış sezonunu sorunsuz geçirmesi ve şehir hayatının normal seyrinde devam etmesi için tüm hazırlıklarını tamamladı. Beyoğlu Belediyesi ekipleri, 3 kar küreme, 5 tuzlama, 3 iş makinesi, toplam bin ton tuz ve 15 ton solüsyon stoğu ile karla mücadele edecek. Ekipler, özellikle eğitim kurumları, ibadethaneler, kamu kurum ve kuruluşları ve vatandaşların yoğun kullandığı alanlarda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekletiliyor. 2019-2020 kış sezonunu için gündüz 20, gece 20 personel ilçenin 45 mahallesinde başta ana arterler olmak üzere tüm cadde ve sokaklarda hazır bekletiliyor. Fen İşleri Müdürlüğünü ziyaret eden Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da çalışmaları yerinde inceledi.

Beyoğlu Belediyesi ekipleri kışa hazır durumda

Beyoğlu’nun kara hazır olduğunu belirten Başkan Yıldız, “Meteorolojiden yapılan açıklamalara göre bugün itibariyle İstanbul’da kar yağışı bekleniyor. Biz de Beyoğlu Belediyesi olarak gerekli hazırlıkları yaptık. Bugün de vatandaşlarımızın Beyoğlu’nda daha rahat seyahat edebilmesi amacıyla yaptığımız çalışmaları takip etmek amacıyla Fen İşleri Müdürlüğümüzdeyiz. Fen İşleri Müdürümüzden çalışmalarla ilgili bilgi aldık. Beyoğlu’nda karla mücadelede vatandaşlarımızın kış şartlarından daha az etkilenmesi ve gerekli kolaylıkların sağlanması için gerekli hazırlıklar yapıldı. Beyoğlu Belediyesi ekipleri kışa hazır durumda” ifadelerini kullandı.

