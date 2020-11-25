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Beyoğlu Belediyesi ‘organik atık toplama kampanyası’ başlattı

İSTANBUL HABERLERİ  | 25.11.2020 10:40 | Son Güncelleme

Beyoğlu Belediyesi, 21-29 Kasım Avrupa Atık Azaltım Haftası vesileyle ‘Organik Atık Toplama Kampanyası’ başlattı.

Beyoğlu Belediyesi, 21-29 Kasım Avrupa Atık Azaltım Haftası vesileyle ‘Organik Atık Toplama Kampanyası’ başlattı. Kampanya kapsamında semt pazarlarında ayrı toplanan sebze ve meyveler Beyoğlu Belediyesinin Kompost Tesisleri’nde gübreye dönüştürülerek, yeniden ekonomiye katkı sunması sağlanacak.
Beyoğlu’nda doğal kaynakların korunması amacıyla 2007 yılında başlatılan Atık Toplama Kampanyalarına bir yenisini daha ekledi. Beyoğlu Belediyesi, 21-29 Kasım Avrupa Atık Azaltım Haftası vesileyle ‘Organik Atık Toplama Kampanyası’ başlattı. Kampanya kapsamında ilçede bulunan semt pazarlarının giriş ve çıkışlarına Organik Atık Konteynerler konuluyor. Pazarcı esnafı ve vatandaşlara da hazırlanan broşürlerden dağıtılarak organik atıkların çöp olmadığı hususunda bilgilendiriliyor. Kampanyanın tanıtımı Arabacılar Meydanı’nda düzenlenen etkinlikle gerçekleştirildi. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın da katıldığı programda, ‘Organik Atık Toplama Kampanyası’nın tüm detayları esnaf ve vatandaşlarla paylaşıldı.

“Bu çalışmayı bütün Beyoğlulu hemşehrilerimizle birlikte yürüteceğiz”
Başkan Yıldız etkinlikte yaptığı konuşmasında, 21-29 Kasım Avrupa Atık Azaltım Haftası’nın çok önemli olduğunu belirterek, “Biz de Beyoğlu Belediyesi olarak bu haftayı bir farkındalık oluşturulması açısından özellikle pazarcı esnafımızla birlikte yapmış olduğumuz çalışma neticesinde değerlendirmiş bulunmaktayız. Çünkü çevrenin temiz tutulması, doğal atıkların ayrıştırılması başta iklim değişikliği olmak üzere dünyamızı önemli derecede etkiliyor. Bu bakımdan Beyoğlu Belediyesi olarak organik atıkların çöp olmadığını, organik atıkların kaynağında ayrıştırılıp daha sonra belediyemizin kompost tesislerinde değerlendirilmek suretiyle dönüştürülmesi ve buradan da ekonomiye bir katkı sağlanması konusunda başlattığımız bu çalışmayı bütün Beyoğlulu hemşehrilerimizle birlikte yürüteceğimize inanıyorum. Çevremizi temiz tuttuğumuzda hem dünyamızın ömrü daha uzun olacak, hem de bizler de daha sağlıklı olacağız” dedi.

Gübreye dönüştürülerek ekonomiye katkı sağlanacak
Semt pazarlarında kaynağında ayrı toplanan organik atıklar (meyve-sebze atıkları), Beyoğlu Belediyesinin Bademlik’te bulunan Kompost Tesislerinde gübreye dönüştürülerek yeniden ekonomiye kazandırılacak. Bu sayede kampanyanın sürekliliği de sağlanmış olacak.

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