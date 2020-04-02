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Beyoğlu Belediyesi Semt Konaklarında maske üretimine başladı

İSTANBUL HABERLERİ  | 02.04.2020 15:37 | Son Güncelleme

Beyoğlu Belediyesi, belediye birimlerinde çalışan personelin maske ihtiyacını karşılamak amacıyla Semt Konaklarında hizmet veren Dikiş Nakış Atölyelerinde maske üretimine başladı.Beyoğlu Belediyesi yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınından korunmada en çok ihtiyaç duyulan ürünlerden birisi olan maskelerin üretimi için harekete geçti.

Beyoğlu Belediyesi, belediye birimlerinde çalışan personelin maske ihtiyacını karşılamak amacıyla Semt Konaklarında hizmet veren Dikiş Nakış Atölyelerinde maske üretimine başladı.
Beyoğlu Belediyesi yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınından korunmada en çok ihtiyaç duyulan ürünlerden birisi olan maskelerin üretimi için harekete geçti. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın talimatıyla belediye bünyesinde faaliyet gösteren Semt Konaklarında maske üretimine başlandı. Semt Konaklarında görev yapan eğitmenlerden ve gönüllü kursiyerlerden oluşan ekip tarafından Dikiş Nakış Atölyelerinde üretilen maskeler ile belediye birimlerinde çalışan personelin maske ihtiyacını karşılanması hedefleniyor.

“Biz de varız’ diyerek tüm gönüllülerimize şükranlarımı sunuyorum”
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, vatandaşların korona virüs salgınından etkilenmemeleri için belediyenin tüm birimleri ile hummalı bir çalışma yürüttüklerini belirterek, “Tüm bu çalışmaları yürütürken görevli ekiplerimizin virüs salgınından korunması için de gerekli tedbirleri alıyoruz. Semt Konakları’nda çalışan kurs hocalarımız ve gönüllü kursiyerlerimiz, şu zor günlerde en çok ihtiyacımız olan ürünlerden biri olan maske üretimine başladı. Korona virüs ile mücadelede ‘biz de varız’ diyerek özveriyle çalışan tüm gönüllülerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Hedefimiz günlük bin adet maske üretmek
Semt Konağı eğitmenlerinden Rabia Özdemir, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın talimatıyla maske üretimine başladıklarını belirterek, “Maske üretimi yaparak bu zorlu sürece katkı sağlamak istedik. Belediyemizin çeşitli birimlerinde, müdürlüklerinde çalışan personelimizin ihtiyacını karşılamayı hedefliyoruz. Hedefimiz günlük bin adet maske üretmek” dedi.

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