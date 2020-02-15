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Beyoğlu Belediyesinden İBB arazisi açıklaması

İSTANBUL HABERLERİ  | 15.02.2020 16:18 | Son Güncelleme

Beyoğlu Belediyesinden yapılan açıklamada, “İBB arazisinin Beyoğlu Belediyesine usulsüz tahsis edildiği” yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı duyurularak, haberlerin tamamen kamuoyunu yanıltmaya yönelik maksatlı servis edildiği belirtildi.Beyoğlu Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Söz konusu arazi içerisinde bulunan Beyoğlu Belediyesi Örnektepe Semt Konağı, bölge halkının taleplerini tam olarak karşılamakta yetersiz kaldığı için 2018 yılında yıkılarak yerine bölge halkının tüm taleplerine cevap verecek şekilde daha kapsamlı bir proje hazırlanmıştır.

Beyoğlu Belediyesinden yapılan açıklamada, “İBB arazisinin Beyoğlu Belediyesine usulsüz tahsis edildiği” yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı duyurularak, haberlerin tamamen kamuoyunu yanıltmaya yönelik maksatlı servis edildiği belirtildi.
Beyoğlu Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Söz konusu arazi içerisinde bulunan Beyoğlu Belediyesi Örnektepe Semt Konağı, bölge halkının taleplerini tam olarak karşılamakta yetersiz kaldığı için 2018 yılında yıkılarak yerine bölge halkının tüm taleplerine cevap verecek şekilde daha kapsamlı bir proje hazırlanmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Beyoğlu Belediyesi işbirliğinde hazırlanan yeni projenin içerisinde; sağlık merkezi, semt konağı, gençlik merkezi, kütüphane, muhtarlık, 201 öğrenci kapasiteli yurt, 158 araç kapasiteli otopark, çok amaçlı toplantı salonu, STK ve amatör spor kulüpleri için yönetici odaları bulunmaktadır. Tamamen bölge halkının talepleri doğrultusunda hazırlanan yeni proje inşaat çalışmalarının tamamlanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisinin kararıyla Beyoğlu Belediyesi’ne tahsis edilmiştir. Söz konusu projenin hayata geçirildiği arazinin veya üzerinde bulunan yapının herhangi bir vakfa veya STK’ya tahsis edilmesi gibi bir durum hiçbir zaman gündeme dahi gelmemiştir. Söz konusu iddialar tümüyle gerçek dışıdır.”

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