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Beyoğlu Sahaf Festivali başladı

02.06.2023 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu yıl 14.’sü düzenlenen Beyoğlu Sahaf Festivali başladı.

Festivalin açılış konuşmasını yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, ‘’Teknolojinin geldiği noktada kitapla irtibatını hiç koparmayan çocuklar ve gençler yetiştirmeliyiz’’ dedi.

Bu yıl 14.’sü düzenlenen Beyoğlu Sahaf Festivali başladı. 2-11 Haziran tarihleri arasında Galata Kulesi Meydanı’nda düzenlenecek olan festival, kitapseverleri ağırlayacak. Beyoğlu Sahaf Festivali’nde açılış konuşması yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, belediye olarak kültür sanat faaliyetlerine devam edeceklerini belirtti.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, ‘’Kitap medeniyetimizin temeli. Bu anlamda biz kitaplarla çocuklarımızı büyütmeyi şiar edinmiş bir milletiz. Kitapla büyüyen, düşünce, fikir, edebiyat alanında ve bugün her anlamda kitapla büyüyen bir gençlik arzu ediyoruz. Teknolojinin geldiği noktada kitapla irtibatını hiç koparmayan çocuklar ve gençler yetiştirmeliyiz. Herkesin küçük de olsa evlerinde mutlaka bir kütüphanelerinin bulunması lazım. Sahaf festivalleriyle bu teşvik edici rolümüzü belediye olarak önemsiyoruz. Sahaf festivalimizi pandemi dolayısıyla iki yıl yapamadık ama bu yıl tarihi bir mekanda kitap ve sahaf severlerimizi kitapla buluşturuyoruz. Yaz dönemi kültür sanat faaliyetlerimiz devam edecek. Kültür ve sanatla arınmaya devam edeceğiz’’ dedi.

Sahaf Ümit Gökçeşli, ‘’Araya pandemi ve bazı talihsizlikler girdi ama uzun bir aradan sonra tekrar bu festivalin içerisinde olmak gayet memnuniyet verici. Hem burada Beyoğlu sahafımızla hem de gelecek dostlarımızla güzel bir festival bizleri bekliyor. Bu işte 4. yılım. Sanırım aralarındaki en genç benim. Babamın yanında çıraklıkla başladım. Çocukken Beyoğlu Sahaf Festivallerine katılırdım. Mesleğe başladıktan sonraki ilk sahaf festivalim. Gayet memnunum, 10 gün boyunca buradayız’’ diye konuştu.

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