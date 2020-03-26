YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Beyoğlu’nda sokak hayvanları unutulmadı

Beyoğlu’nda sokak hayvanları unutulmadı

İSTANBUL HABERLERİ  | 26.03.2020 13:39 | Son Güncelleme

Beyoğlu Belediyesi, soksak hayvanlarının virüse karşı alınan tedbirlerden etkilenmemesi için hummalı bir çalışma başlattı.

Beyoğlu Belediyesi, soksak hayvanlarının virüse karşı alınan tedbirlerden etkilenmemesi için hummalı bir çalışma başlattı. Belediye ekipleri kedi, köpek ve kuşlar için mahallelere, sokaklara, park ve bahçelere içerisinde su ve mama olan kaplar bıraktı.
Beyoğlu’nda, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlerle beslenme imkanları azalan sokak hayvanları unutulmadı. Beyoğlu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacını karşılamak için hummalı bir çalışma başlattı. Melek Büşra projesi ile daha önce ilçenin dört bir yanına yerleştirilen Mamamatiklere yem ve su takviyesi yapan ekipler çalışmalarını daha da genişletti.
Sokak hayvanları için tüm önlemler alındı
Belediye ekipleri Mamamatiklerin yanı sıra kedi, köpek ve kuşlar için mahallelere, sokaklara, park ve bahçelere içerisinde su ve mama olan kaplar bıraktı. Günlük olarak kontrol edilen mama kapları hiç boş bırakılmıyor. Ekipler ayrıca sokakta buldukları hasta hayvanları da ihmal etmiyor. Beyoğlu Belediyesi Hayvan Barınağı’na getirilerek tedavileri yapılan sokak hayvanları tamamen iyileşene kadar gözlem altında tutuluyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Reçete yazılarak 5 gün rapor verilmişti! Koronavirüs şüphelisi diye yakalandı Reçete yazılarak 5 gün rapor verilmişti! Koronavirüs şüphelisi diye yakalandı
Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısıMedipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Edremit Çarşamba Pazarı’na korona virüs düzenlemesi

Edremit Çarşamba Pazarı’na korona virüs düzenlemesi

Başkan Altay canlı yayında çocuklarla buluştu

Başkan Altay canlı yayında çocuklarla buluştu

Marmaris’te trafik kazası: 1 ölü

Marmaris’te trafik kazası: 1 ölü

Malatya'da bıçaklı kavgada bir kişi öldü

Malatya'da bıçaklı kavgada bir kişi öldü

20 yıldır aranan şahıs evinin gizli bölmesinde yakalandı

20 yıldır aranan şahıs evinin gizli bölmesinde yakalandı

Balıkesir’de 5 yer ’Doğal Sit Alanı’ ilan edecek’

Balıkesir’de 5 yer ’Doğal Sit Alanı’ ilan edecek’

İstanbul Namaz Vakitleri 26 Mart Perşembe

İmsak
05:24
Sabah
06:50
Öğle
13:15
İkindi
16:44
Akşam
19:29
Yatsı
20:50

İstanbul Nöbetçi Eczaneler26 Mart Perşembe

Bülent Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Doğanay Eczanesi
Arnavutkoy
Taner Eczanesi
Arnavutkoy
Vefa Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Minik öğrencilerden Mehmetçiğe anlamlı destek

Minik öğrencilerden Mehmetçiğe anlamlı destek

Şehitler için Bağcılar'dan Çanakkale'ye yürüyecek

Şehitler için Bağcılar'dan Çanakkale'ye yürüyecek

Tuzla açıklarındaki gemi kazasında tüm mürettebat kurtarıldı

Tuzla açıklarındaki gemi kazasında tüm mürettebat kurtarıldı

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.