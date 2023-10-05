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  4. Beyoğlu'nda yakaladığı hırsızlık şüphelisini streç filmle sarıp polise teslim etti

Beyoğlu'nda yakaladığı hırsızlık şüphelisini streç filmle sarıp polise teslim etti

05.10.2023 13:34 | Son Güncelleme:
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Beyoğlu'nda bir kişi, motosikletini çalmaya kalkışan şüpheliyi yakalayıp, kaçamasın diye streç filmle sararak polise teslim etti.

Alınan bilgiye göre, Yahya Kahya Mahallesi'nde oturan Caner B., motosikletinin çalınması üzerine kendisine yeni bir motosiklet daha aldı.

Caner B., bu motosikletini de çalmaya kalkışan şüpheliyi suçüstü yakaladı. Caner B, şüpheliyi kaçamasın diye streç filmle sarıp olay yerine çağırdığı polise teslim etti.

Gözaltına alınan yaşı 18'den küçük şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğine götürüldü.

Bu arada motosiklet sahibi Caner B, streç filmle başına kadar sardığı hırsızlık şüphelisinin ilk motosikletini de çaldığını itiraf etmesini cep telefonuyla kaydetti.

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