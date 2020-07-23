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Beypazarı Belediyesi piknik ve mesire alanlarını kirleten vatandaşları uyardı

ANKARA HABERLERİ  | 23.07.2020 12:35 | Son Güncelleme

Beypazarı Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında bulunan piknik ve mesire alanlarına çöp atarak çevreyi kirleten vatandaşları uyardı.

Beypazarı Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında bulunan piknik ve mesire alanlarına çöp atarak çevreyi kirleten vatandaşları uyardı. Belediye, sağlıklı ve temiz bir çevre oluşturmak adına vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.
Beypazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, özellikle hafta sonları vakit geçirmek için ilçedeki mesire alanlarına gelen vatandaşların çevreye attığı çöpleri temizleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Belediye, yaptığı yazılı açıklama ile vatandaşları çevreyi kirletmemeleri noktasında uyardı. Belediyeden yapılan açıklamada, "Hafta sonu vakit geçirmek için mesire alanlarına gelen bazı vatandaşlar maalesef ki alanlarda çöp konteynerleri olduğu halde etrafı fütursuzca ve saygısızca kirletiyorlar. Daha sağlıklı ve temiz bir çevre oluşturmak adına bunu yapan şahısları duyarlı olmaya davet ediyoruz. Geleceğini düşünen herkes çevreyi temiz tutmalı ve korumalıdır. Beypazarı Belediyesi olarak elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Ancak burada vatandaşlarımıza da büyük sorumluluklar düşüyor. Gelecek nesillere kalıcı bir miras bırakacaksak, buna çevreyi koruyarak başlamalıyız" denildi.

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