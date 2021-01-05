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Beypazarı Belediyesinden esnafa destek

ANKARA HABERLERİ  | 05.01.2021 16:34 | Son Güncelleme

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı genelgesi kapsamında belediyenin kiracıları konusunda yeni düzenleme yaptı.Yılın ilk 6 ayı iş kolu ayırt etmeksizin kira alınmaması kararı aldıklarını açıklayan Başkan Kaplan ”Yeni yılın ilk Belediye Meclis toplantısında Cumhur İttifakı Meclis üyelerimizin ‘Belediyemiz kiracılarından 2021 yılının ilk 6 ayında kira alınmaması ve 2021 yılı içerisinde kira zammı yapılmaması’ konusundaki sözlü önergesi Millet İttifakı Meclis üyelerinin de desteğiyle oy birliğiyle kabul edildi.

Beypazarı Belediyesinden esnafa destek

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı genelgesi kapsamında belediyenin kiracıları konusunda yeni düzenleme yaptı.
Yılın ilk 6 ayı iş kolu ayırt etmeksizin kira alınmaması kararı aldıklarını açıklayan Başkan Kaplan ”Yeni yılın ilk Belediye Meclis toplantısında Cumhur İttifakı Meclis üyelerimizin ‘Belediyemiz kiracılarından 2021 yılının ilk 6 ayında kira alınmaması ve 2021 yılı içerisinde kira zammı yapılmaması’ konusundaki sözlü önergesi Millet İttifakı Meclis üyelerinin de desteğiyle oy birliğiyle kabul edildi. İçinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte kiracılarımıza 1 milyon 150 bin TL destek vermiş olacağız. 6 ay boyunca kiracı esnafımızdan iş kolu ayırt etmeksizin kira almayacağız. 2021 yılında kira zammı yapmayacağız. Kiracılarımızdan alacağımız yaklaşık 4 milyon 300 bin TL birikmiş kira alacağımızı da ödeme kolaylığı sağlayarak taksitlendireceğiz. Alınan kararlar için Meclis üyelerimize teşekkür ediyor, ilçe esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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