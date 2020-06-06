Beypazarı Belediyesinin Evde Bakım Hizmeti devam ediyor

Beypazarı Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla yaptığı çalışmalar kapsamında Evde Bakım Hizmetine devam ediyor.

Beypazarı Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla sürdürdüğü çalışmalar ile yüzlerce vatandaşının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Beypazarı Belediyesi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Evde Bakım Hizmeti ekipleri ile kendi ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşların evde bakım hizmetlerini üstlenerek ev temizliği, kişisel bakım, sağlık taraması ve sosyal yardım anlamında tüm ihtiyaçlarına cevap veriyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, “Sosyal belediyecilik anlamında sunmuş olduğumuz Evde Bakım Hizmeti ile yardıma muhtaç, yaşlı ve kimsesiz vatandaşlarımızın ev temizliklerinden kişisel bakımlarına kadar tüm ihtiyaçlarına karşılık veriyoruz. Söz verdiğimiz gibi her zaman vatandaşlarımızın yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz” dedi.

