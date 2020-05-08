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Beypazarı Gençlik Merkezi çalışmaya ve üretmeye devam ediyor

ANKARA HABERLERİ  | 08.05.2020 09:48 | Son Güncelleme

Beypazarı Gençlik Merkezi Covid-19 virüsü ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmalarla adından söz ettiriyor.

Beypazarı Gençlik Merkezi çalışmaya ve üretmeye devam ediyor

Beypazarı Gençlik Merkezi Covid-19 virüsü ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmalarla adından söz ettiriyor. Ürettiği siper maskeleri Beypazarı başta olmak üzere Ayaş, Güdül, Nallıhan ilçelerindeki sağlık çalışanlarına ulaştıran merkezde bunun dışında birçok faaliyet daha devam ediyor.
Gençlik Merkezi ve aynı zamanda Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Polat yapılan çalışmalarla ilgili olarak, "Süreç başından bu yana sağlık çalışanlarına ürettiğimiz maskelerin dışında, sokak hayvanlarına düzenli olarak mama ulaştırıyoruz, ilahi grubumuzla Beypazarı Belediye Başkanlığı işbirliği ile ilçemizin tüm mahallelerinde etkinlikler düzenliyoruz, gençlik merkezi derslerimizi online olarak yapmaya devam ediyoruz, gençler arasında yarışmalar düzenliyoruz. Vatandaşlarımıza evlerinde kaldıkları için teşekkür ediyorum. Bu süreç bittiğinde tüm vatandaşlarımızı tesislerimizde görmekten büyük mutluluk duyacağız" dedi.

Beypazarı Gençlik Merkezi çalışmaya ve üretmeye devam ediyor

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