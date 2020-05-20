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Beypazarında sembolik yağmur duası

ANKARA HABERLERİ  | 20.05.2020 10:38 | Son Güncelleme

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde havaların kurak geçmesi nedeniyle sembolik olarak yağmur duası yapıldı.Türkiye genelinde olduğu gibi Beypazarı’nda da hava sıcaklarının yüksek olması ve yetişen sebze ve meyve ağaçlarının yanı sıra buğday ekili alanlarda suya ihtiyacın artması dolayısı ile ilçede sembolik yağmur duası yapıldı.Beypazarı İlçe Müftüsü Mehmet Karakoyun ,din görevlileri ve Beypazarı Belediye Başkanı Tunçer Kaplan ile sembolik bir katılımla Fatih Camisi’nde gerçekleştirilen yağmur duası yapıldı.

Beypazarında sembolik yağmur duası

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde havaların kurak geçmesi nedeniyle sembolik olarak yağmur duası yapıldı.
Türkiye genelinde olduğu gibi Beypazarı’nda da hava sıcaklarının yüksek olması ve yetişen sebze ve meyve ağaçlarının yanı sıra buğday ekili alanlarda suya ihtiyacın artması dolayısı ile ilçede sembolik yağmur duası yapıldı.
Beypazarı İlçe Müftüsü Mehmet Karakoyun ,din görevlileri ve Beypazarı Belediye Başkanı Tunçer Kaplan ile sembolik bir katılımla Fatih Camisi’nde gerçekleştirilen yağmur duası yapıldı.

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