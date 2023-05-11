YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Beypınarı ve Şilan Barajları için istişare toplantısı yapıldı

Beypınarı ve Şilan Barajları için istişare toplantısı yapıldı

11.05.2023 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde tarım alanlarının sulama sorununu çözecek olan Beypınar ve Şilan Barajlarının son durumu ile ilgili geniş katılımlı istişare toplantısı düzenlendi.

Beypınarı ve Şilan Barajları için istişare toplantısı yapıldı

Beypınar Barajının yapılacağı alanda gerçekleşen istişare toplantısına AK Parti MKYK üyeleri ve Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve Öznur Çalık, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile muhtarlar ve yöre halkı katıldı.
Programda ilk olarak söz Battalgazi Bölgesi Sulama Suları Projelerinin koordinatörlüğünü yapan Mehmet Nuri Alan, 2008 yılından beri bölgenin sulama suyu adına birçok projeyi talep ettiklerini ve bunların yapımları ile bölgenin sulama sorununun çözüme kavuştuğunu söyledi. Son olarak Beypınar ve Şilan barajlarının da bölgeye yapılması ile bu sorunun tamamen ortadan kalkacağını ifade eden Alan, “Türkiye’ye baktığımız zaman gölet ve baraj inşaatları birçok yerde var. Hükümetimiz hayata geçirdiği projeler ile tarım alanlarının sulanması adına önemli girişimlerde bulunarak çiftçilerimizin yanında yer almıştır. İnşallah 14 Mayıs’tan sonrada istikrarın sürmesi ile birçok projemizin de hayata geçeceğinden kuşkumuz yok” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise bölgede tarım alanların genişlemesine rağmen su kaynaklarında bir artış olmadığını ifade etti. Bu nedenle sulama sularının sağlıklı kullanılması gerektiğini de ifade eden Güder, “20 yıldır hükümetimizce binlerce göletin ve barajın yapıldığı Türkiye’nin kendine yetebilen bir ülke olması adına ciddi çalışmalar yapılıyor. Beypınar göleti de bu çalışmalardan biri. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu yörenin kalkınması için elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz.” İfadelerine yer verdi.
AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık’ta Bepınar Barajının planlamasının yapıldığını ve projesinin de bitme aşamasına geldiğini belirterek, “Şimdi yeni bir talep geldi, Şilan barajı ile ilgili. İkisi beraber yürüyecek inşallah, emek veren bütün milletvekillerimize de teşekkür ediyorum. Beypınar ile Şilan barajının planlamaya alınmasın istedik, sonra proje aşaması tamamlandıktan sonra yatırım programına Allah nasip ederse gidecek.” dedi.
AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise projelerin bölge halkına hayırlı olmasını dileyerek, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çıktığımız bu yolda vesayet odaklarını bir bir ortadan kaldırdık, milletin iradesini hakim kılma adına mücadelemiz devam etti. 14 Mayıs’ta Türkiye ile hesabını kapatamayanlar bunu bir oyun gördüler ve masalar kurdular. Her türlü terör örgütünü de bu masaya monte ederek ABD başkanlığında Erdoğan’ı yıkma projesine giriştiler” ifadelerine yer verdi.

Milletvekili Tüfenkci, asrın felaketi sonrası yıkılan Malatya’yı da yeniden ayağa kaldıracaklarını söyleyerek, “14 Mayıs’ta sizden güçlü destek istiyoruz. Allah’ın izniyle kısa zamanda Malatya’yı yeniden inşa etme adına mücadele edeceğiz” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Malatya’da 5 ayrı trafik kazası: 11 yaralıMalatya’da 5 ayrı trafik kazası: 11 yaralı
Türkiye'nin yerli aracı Togg'a Avcılar'da yoğun ilgiTürkiye'nin yerli aracı Togg'a Avcılar'da yoğun ilgi
Adana'da üzerine değirmen taşı devrilen kadın öldüAdana'da üzerine değirmen taşı devrilen kadın öldü
Anahtar Kelimeler:
Malatya

Malatya Namaz Vakitleri 11 Mayıs Perşembe

İmsak
03:36
Sabah
05:13
Öğle
12:28
İkindi
16:18
Akşam
19:34
Yatsı
21:04

Malatya Nöbetçi Eczaneler11 Mayıs Perşembe

Darende eczanesi
Darende
Cengiz eczanesi
Hekimhan
İnan eczanesi
Arguvan
Eski malatya eczanesi
Battalgazi
Tümünü Göster
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sokak ortasında taciz edilen kadını gördü! Canlı yayında müdahale etti

Sokak ortasında taciz edilen kadını gördü! Canlı yayında müdahale etti

Ateşli sahneleri sosyal medyayı salladı!

Ateşli sahneleri sosyal medyayı salladı!

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Yapay zeka versiyonunu yarattı! 1000 tane sevgilisi oldu

Yapay zeka versiyonunu yarattı! 1000 tane sevgilisi oldu

“Erkekler kesmeli” çıkışı gündem yarattı! “Sorumlu olmasından bıktım”

“Erkekler kesmeli” çıkışı gündem yarattı! “Sorumlu olmasından bıktım”

Airfryerda 2800 TL indirim! Fırsatın sona ermesine dakikalar kaldı

Airfryerda 2800 TL indirim! Fırsatın sona ermesine dakikalar kaldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.