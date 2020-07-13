Beyşehir Gölünde boy limiti altında balık avlanmasına ceza

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, boy limiti altında yasa dışı sudak balığı avladığı ileri sürülen 2 avcıya toplamda 10 bin lira idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Beyşehir Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekiplerinin Beyşehir Gölü’nün Yeşildağ Mahallesi avlak sahasında serbest dönem ticari balıkçılık faaliyetlerine yönelik yaptığı müşterek denetim ve kontrollerde, 2 kişinin yasak olmasına rağmen boy limiti altında sudak balığı avlayarak alıkoyduğu belirlendi. İki avcıya kişi başı 5 bin lira olmak üzere toplamda 10 bin lira idari para cezası uygulandı.

Diğer yandan, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Doğanbey Karakol Komutanlığı ekiplerinin ilçeye bağlı Yenidoğan Mahallesindeki Yenidoğan göletindeki sportif amatör olta avcılığı faaliyetlerine yönelik denetimlerde ise, yasak olmasına rağmen çok sayıda olta kullanarak boy limiti altındaki sazan balıklarını alıkoyan 3 amatör avcıya kişi başı 500 lira olmak üzere toplamda bin 500 lira, ayrıca limit altındaki sazan balıklarını alıkoyan 8 oltacıya ise her birine 250 lira olmak üzere toplamda 2 bin lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi. Her iki denetimde de 13 kişiye toplamda kesilen ceza miktarının 13 bin 500 liraya ulaştığı belirtildi.



