Beyşehir Gölü’nün temizlenmesi çalışmaları masaya yatırıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan “Beyşehir Gölü’nde Hayalet Ağların Tespiti ve Temizlenmesi İş Birliği Protokolü” kapsamında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan “Beyşehir Gölü’nde Hayalet Ağların Tespiti ve Temizlenmesi İş Birliği Protokolü” kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Beyşehir Öğretmenevi’ndeki toplantıda konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Selim Büyükkarakurt, bakanlıkla yapılan protokol ile Beyşehir Gölü’nü kurtararak eski haline getireceklerini belirterek, “Konyamızın en önemli merkezlerinden birisi Beyşehir. Bizim çok değer verdiğimiz, kıymet verdiğimiz bir ilçemiz. Burası Türkiye’de de önemli bir merkez. İnşallah hep birlikte gerekli katkıyı sağlayacağız” diye konuştu.

"Büyükşehir Belediyesi ile yapmış olduğumuz protokol umut verici"

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Koruma İzleme Dairesi Başkanı Leyla Akdağ ise, bu tür alanlar için büyük adımların atılması gerektiğine dikkat çekerek, “Ancak bu şekilde bu alanların korunması ve sürdürülebilir hale getirilmesi mümkün olacaktır. Konya Büyükşehir Belediyesi’yle yapmış olduğumuz protokol umut verici. Çalışmada emek veren herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Hüyük Kaymakamı Cüneyt Demirkol, Beyşehir Belediyesi Başkan Vekili Ümit Gülol, Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hülya Şevik, Beyşehir İlçe Jandarma Komutanı Özcan Yılmaz, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürü Mustafa Tuğrul Şahin ile Konya Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü ve Kızıldağ Milli Parkı yetkililerinin de katıldığı toplantıda, Beyşehir Gölü’nde Batimetri ve Sığ Sismik Ölçümleri, Hayalet Ağların Tespiti ve Temizlenmesi ile Beyşehir Gölü ve Havzasının Ekolojik Durumunun Değerlendirilmesi, Su Seviyesi ve Su kalitesi İzleme İstasyonlarının kurulması konularında sunumlar gerçekleştirildi.