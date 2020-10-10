Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi istişare toplantısı yapıldı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, Organize Sanayi Bölgesi İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.

Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezi’nde Beyşehir Organize Sanaya Bölgesi İstişare Toplantısı yapıldı. Toplantıya katılan AK Parti Konya Milletvekili Gülay Arıcıgil Samancı, Beyşehir Organize Sanayi’nin günümüzdeki geldiği noktada emeği geçen herkese ve yatırımcılara teşekkür etti. AK Parti iktidarları öncesinde Türkiye’de organize sanayilerinin çok zor durumda olduğunun altını çizen Samancı, daha sonraki hükümetler dönemini kapsayan süreçte ise yatırımcılara verilen teşviklerle pek çok yatırımcıların yatırım yaptığı alanlar haline geldiğini, bunun da ülkenin ekonomisine ve istihdamına önemli katkılar sağladığını dile getirdi. Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi’nin de bu sanayi bölgelerinden birisi olduğuna dikkati çeken Gülay Arıcıgil Samancı, “Kurulduğunda 3-5 fabrika bulunan sanayi bölgesinde bugün artık yeni bir organize sanayi alanına ihtiyaç duyacak şekilde yatırımların olmasının oldukça sevindirici, memnun edici ve memnuniyet verici. Aslına bakacak olursanız, siz sadece orada yatırım yaparken aynı zamanda şehrin kalkınmasına, şehrin istihdamına, insanların iş bulmasına ve evlerine aş götürmesine vesile oluyorsunuz. Aynı zamanda ülkemize, milletimize, devletimize kat değeriniz de oldukça yüksek” ifadelerini kullandı.

Konya’nın ilçeleri içerisinde Beyşehir’in önemli bir ölçeğe sahip olduğunu vurgulayan Samancı, ticaret hacmi yönünden, sanayi alanında yapmış olduğu iç ve dış ticaret açısından yörenin oldukça önemli bir yere sahip olduğuna işaret ederken, “ Özellikle savunma sanayi noktasında. Tabi bu noktadan sonra daha da fazla ilerletebilmek, sanayimizi geliştirebilmek, organize sanayimize yeni firmaları ekleyebilmek bizim için oldukça önemli, heyecan verici. İnşallah bunu hep beraber başaracağız. Yani, daha yeni yatırımcıları ve mevcut işletmecilerimizi ve fabrikalarımı büyütmek adına el birliğiyle inşallah mücadelemizi hep birlikte vereceğiz. Tabi bunu yaparken bir taraftan da organize sanayimizin ihtiyaçlarına da bakmak durumundayız. İşte bugün bunu konuşacağız. Temel ihtiyaçların giderilmesinde, devletimizin verdiği imkanlar çerçevesinde, yani bizde bu fırsatı, memleketimize, ilçemize nasıl çevirebiliriz, bunları hep beraber konuşacağız. Biz de takip edip kovalayacağız” dedi.

Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir de, Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi’nin 1.kısmının bütün arsa ve parsellerinin yatırımcılara tahsis edilmesinin mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, “Artık organize sanayi bölgesinin ikinci kısmına geçiş yapacağız. OSB 1’in eksiklerini giderirken, diğer taraftan da OSB’nin ikinci bölümü için milletvekilimizle beraber Sanayi Bakanlığımıza müracaatımızı yapacağız. Hem OSB 1’in, hem de OSB 2’nin ilçemize çok önemli yararlar getireceğini düşünüyorum” dedi.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır ise, Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi’ni sanayicilerle el ele vererek hep beraber büyüteceklerine vurgu yaparak, “OSB’mizin bünyesinde artık ihtisasa doğru gideceğiz. Belki artık mermer fabrikalarına bir yer ayıracağız. Belki yarın silah sektörünü bir yere ayıracağız. Ama hiç vazgeçmeyeceğimiz bir şey var; Üzümlü ve Huğlu’yu yerinde tutacağız. Biz de elimizi taşın altına koyacağız. Bürokrasiyi önünden çekip, bu insanların enerjisinden tesisleşmesinden altyapısına kadar ben varım, sayın vekilimiz var, büyükşehirimiz var. Hep beraber bu işe inanarak başladık. İnanarak çok iyi yerlere getireceğimize inanıyorum. Bu duygular içinde bu şehrin yolunun açık olduğunu görüyorum” şeklinde sözlere yer verdi.

Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Akbıyık da, Beyşehir OSB’de sanayicilerin sanayisinde başarılı çalışmalara imza attıklarını söyledi.

Toplantıda, Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Mutlu Korkmaz da, sanayi bölgesinde tahsisi yapılan parseller ve faaliyet durumu hakkında bilgilendirmede bulundu, uygulanan teşvik durumunu anlattı. Mevcut sanayi bölgesinde öncelikli ihtiyaçlara ilişkin bilgiler de veren Korkmaz, gerçekleştirilecek 2.kısım çalışmalarına değindi.

