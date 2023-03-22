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Beytüşşebap’ta depremzede ailelere moral etkinliği düzenlendi

22.03.2023 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yaşanan deprem sonrası depremzedelere moral etkinliği düzenlendi.

Beytüşşebap’ta depremzede ailelere moral etkinliği düzenlendi

İlçede vatandaşlar ve kurumlar 150 aile için kapılarını açtı.
Kahramanmaraş merkezli 11 ilde meydana gelen deprem sonrası Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine sığınan 150 aile için ilçedekiler seferber oldu. Evlere yerleştirilen ailelere kaymakamlık, belediye ve vatandaşlar sahip çıkıyor. Bütün ihtiyaçları karşılanan ailelere yarı olimpik havuz başında moral etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte Beytüşşebaplı kadınların yaptıkları yemek ve tatlılar sergilendi. Şiir ve şarkıların söylendiği etkinlik 3 saat sürdü. Depremzede aileler Beytüşşebaplılar’la tanışma fırsatı buldu. Belediye Başkanı Habip Aşan, ilk günden beri depremzede aileleri yalnız bırakmadıklarını söyledi. Aşan, "Depremzede aileler buraya geldikleri günden beri kaymakamlık, belediye hizmetlerindeyiz. Halk eğitim merkezi müdürlüğümüz bir etkinlik düzenledi. Bu etkinlik sayesinde depremzede aileler burada güzel vakit geçirdi. İnşallah her zaman olduğu gibi şimdide yaraları sarmak için çalışacağız" dedi.

Etkinliğe ilçe Kaymakamı Kemal Ülkü, ilçe jandarma alay komutanı albay Ercan Yavuz, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri halk eğitim çok amaçlı toplum merkezi çalışanları ve çok sayıda depremzede katıldı.

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