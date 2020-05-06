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Beytüşşebap’ta Trafik Haftası etkinlikleri

ŞIRNAK HABERLERİ  | 06.05.2020 11:07 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde emniyet ve jandarma ekipleri tarafından Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlara broşür dağıtıldı.Beytüşşebap’ta emniyet ve jandarma ekipleri, ilçe genelinde bulunan farklı uygulama noktalarında Trafik Haftası münasebetiyle sürücüleri bilgilendirerek broşür ve afiş dağıttı.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde emniyet ve jandarma ekipleri tarafından Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlara broşür dağıtıldı.
Beytüşşebap’ta emniyet ve jandarma ekipleri, ilçe genelinde bulunan farklı uygulama noktalarında Trafik Haftası münasebetiyle sürücüleri bilgilendirerek broşür ve afiş dağıttı. İlçe merkez ve köylerindeki trafik ekipleri sürücüleri durdurarak emniyet kemeri önemini anlattı. Durdurulan araçlarda uygun mesafe korunarak rutin kontroller yapıldıktan sonra sürücülere trafik kurallarının olduğu bilgi notları verildi.
Sürücülerden Abdullah Adıyaman ekiplerin Trafik Haftasını kutladı. Adıyaman, "Güvenliğimiz için gece gündüz yollarda çalışan tüm birimlerimize çok teşekkür ederim. Trafik Haftası nedeniyle bize bilgi notları verildi, emniyet kemerinin önemi anlatıldı. Bu tür uygulamalar sayesinde inşallah kaza riski azalır" dedi.

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Uludere
Yaşam Eczanesi
Silopi
İdil Eczanesi
Idil
Bişenk Eczanesi
Cizre
Onur Eczanesi
Beytussebap
Nergis Eczanesi
Merkez
Nergis Eczanesi
Merkez
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