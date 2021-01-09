YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. BGC’den BİK’E 60. yıl ziyareti

BGC’den BİK’E 60. yıl ziyareti

09.01.2021 20:21 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
BGC’den BİK’E 60. yıl ziyareti

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti ve Marmara Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Ramazan Demir, 60.

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti ve Marmara Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Ramazan Demir, 60. kuruluş yıldönümü vesilesiyle Basın İlan Kurumu Balıkesir Şubesi’ni ziyaret etti. Demir, "Yerel gazetelerin olmazsa olmazı BİK’in yeni başarı hikayeleriyle nice yıllara ulaşacağına inanıyoruz" dedi.

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti (BGC) ve Marmara Gazeteciler Federasyonu (MGF) Genel Başkanı Ramazan Demir, Basın İlan Kurumu (BİK) Balıkesir Şube Müdürlüğünü ziyaret etti. Şube Müdürü Gökhan Eren ve Şube Müdürlüğü çalışanlarının nezdinde Basın İlan Kurumu’nun 60. yılını kutladı. Ziyarette Başkan Demir, Basın İlan Kurumunun yerel basının en güçlü destekçisi ve gazetelerin yaşamaları için yaşam kaynağı görevini üstlenmesi nedeniyle "olmazsa olmaz"lar arasında ilk sırada yer aldığına dikkat çekti. BİK’in pandemi sürecinde en erken tedbirleri alan kurum ve kuruluşlardan biri olmasının ayrı bir teşekkürü hak ettiğini hatırlatan Demir, halen sürmekte olan tedbirler sayesinde yerel basına desteğini bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Demir, "Kurulduğu tarihten bu yana resmi ilanların dağıtımını adaletli bir şekilde yaparak ve yerel gazetelerimiz can suyu olan gözbebeği kuruluşumuz Basın İlan Kurumunun 60. yılını kutlarken, geçmişten bugüne emek verenlere teşekkür ediyoruz. Yeni döneminde de paydaşlarıyla birlikte omuz omuza yeni başarı hikayeleri yazarak yerel gazetelerimize yaşam kaynağı olmayı sürdüreceğine inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.

Şube Müdürlüğü personeline çiçek hediye ederek yeni yıllarını ve kurumun 60. yılını kutlayan Demir, sorumluluk alanlarındaki basın-yayın kuruluşlarına ilgi ve alakaları için de teşekkür etti.

Ayrıca Demir, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran’a da 60.yıl vesilesiyle tebrik mesajı gönderdi. Kuruluşundan bugüne değin, fikir ve içerik farkı gözetmeksizin gazetelerimize yönelik aracılık hizmetini başarıyla sürdürmesi nedeniyle meslek camiası adına teşekkürlerini iletti.

BGC’den BİK’E 60. yıl ziyareti

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ nişanlandı! Anneanne Hülya Koçyiğit torunu için dans ettiAslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ nişanlandı! Anneanne Hülya Koçyiğit torunu için dans etti
Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!

Balıkesir Namaz Vakitleri 9 Ocak Cumartesi

İmsak
06:53
Sabah
08:22
Öğle
13:21
İkindi
15:47
Akşam
18:09
Yatsı
19:32

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Cumartesi

Buket Eczanesi
Merkez
Elif Eczanesi
Merkez
İrem Eczanesi
Merkez
Deniz Eczanesi
Ayvalik
Meydan Eczanesi
Ayvalik
Şifa Sun Eczanesi
Ayvalik
Akgül Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

MHP Milletvekili Baki Ersoy, Beşiktaş camiasından özür diledi:

MHP Milletvekili Baki Ersoy, Beşiktaş camiasından özür diledi:

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Esnafa verilecek destek kredisi başvuruları 8 Ocak’ta bitiyor

Esnafa verilecek destek kredisi başvuruları 8 Ocak’ta bitiyor

Konyaspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları

Trabzon’da okul müdürü kendini astı

Trabzon’da okul müdürü kendini astı

Diğer Haberler

Balıkesir’de 113 araca 60 bin 532 TL trafik cezası

Balıkesir’de 113 araca 60 bin 532 TL trafik cezası

Jandarmadan sokak hayvanlarına yem

Jandarmadan sokak hayvanlarına yem

Balıkesir’de polis 23 uyuşturucu şüphelisini yakaladı

Balıkesir’de polis 23 uyuşturucu şüphelisini yakaladı

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 23 kişi yakalandı

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 23 kişi yakalandı

Bigadiç’te tarihi kale kurtarılacak

Bigadiç’te tarihi kale kurtarılacak

Şehit mezarları Marmara mermeri ile yenileniyor

Şehit mezarları Marmara mermeri ile yenileniyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.