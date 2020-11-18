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Biathlon Milli Takımı, 25 Kasım'da Erzurum'da kampa girecek

ANKARA HABERLERİ  | 18.11.2020 17:49 | Son Güncelleme

Biathlon Milli Takımı, 25 Kasım'da Erzurum'da kampa girecek

Biathlon Milli Takımı'nın 25 Kasım'da Erzurum'da kampa gireceği bildirildi.

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 25 Kasım'da antrenörler Samet Oğlago, Kenan Ören, Pelin Kar ve Mustafa İlçin yönetiminde başlayacak kamp, 10 Aralık'a kadar sürecek.

Biathlon Milli Takımı'nın kamp kadrosunda şu sporcular yer alıyor:

Zana Öztunç, Alican Dayan, Eylül Sarı (Hakkari), İbrahim Yılmaz, Berna Yılmaz, Neslişah Sarıaltun (Muş), Okan Alalma, Cihan Kartal, Volkan Oğur (Ağrı), Barış Oduncı (Bitlis), Metehan Türkeş (Ankara), Ebru Tuncer (Niğde), Elanur Şepçi, Özdenur Özden (Kastamonu), Olcay Karlıdağ (Tunceli).

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