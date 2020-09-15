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Biatlon EYOF Milli Takımı, Erzurum'da kampa girecek

ANKARA HABERLERİ  | 15.09.2020 14:26 | Son Güncelleme

Biatlon EYOF Milli Takımı, Erzurum'da kampa girecek

Biatlon Avrupa Gençlik Olimpik Festivali (EYOF) Milli Takımı'nın Erzurum'da yapacağı kamp yarın başlayacak.

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamada, 2020 yılı faaliyet programında bulunan kampın 3 Ekim'e kadar süreceği belirtildi.

Kamp müdürü Fırat Çelik, antrenörler Mustafa İlçin, Büşra Güneş ve Ceren Demirden yönetimindeki milli takımda şu sporcuların yer aldığı kaydedildi:

Kadınlar: Ebru Tuncer (Niğde), Elanur Şepçi (Kastamonu), Özdenur Özden (Kastamonu), Betül Demir (Kars), Eylül Sarı (Hakkari)

Erkekler: Barış Oduncu (Bitlis), Alican Dayan (Hakkari), Metehan Türkeş (Ankara), Volkan Oğur (Ağrı).

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