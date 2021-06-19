YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Biatlon Milli Takımı'nın Bolu kampı devam ediyor

Biatlon Milli Takımı'nın Bolu kampı devam ediyor

19.06.2021 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Takım antrenörü Kenan Ören: - "Yaz Biatlon Dünya Şampiyonası takım yarışında ilk üç içinde olmak ve madalya almak için yarışacağız"

Türkiye Kayak Federasyonu yaz dönemi kamp çalışmaları kapsamında Biatlon A ve Genç Milli Takımı hazırlıklarını Bolu kampında sürdürüyor.

Gerede Arkut Kayaklı Koşu Merkezi'nde, koordinatör Mehdi Tekçe'nin yanı sıra antrenörler Kenan Ören, Bayram Ören, Samet Oğlağo, Mustafa İlçin ve Şadi Yusufoğlu koordinesinde çalışan milli sporcular, günde çift idman yapıyor.

Milli sporcular, antrenörlerinin belirlediği programa göre çalışmalar gerçekleştiriyor.

A Milli Takım antrenörü Kenan Ören, AA muhabirine, sezonun ilk kamp yeri olarak belirledikleri Bolu'da çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Kampta A ve Genç Milli Takım kadrosunda yer alan 17 sporcunun bulunduğunu aktaran Ören, "Ağustos ayında Yaz Dünya Şampiyonası ve 3 tane yaz Balkan Şampiyonası var. Onlara hazırlanıyoruz. Şu an takımımız bu yarışlara hazır olmak için start verdi. Yaz Biatlon Dünya Şampiyonası takım yarışında ilk üç içinde olmak ve madalya almak için yarışacağız. Balkanlarda ise hem bireysel hem de takımlarda zirveye koşacağız." diye konuştu.

- "Başarılarımızın bir üstü madalya"

Genç Milli Takım antrenörü Mustafa İlçin de sezonun ilk kampında motivasyonun çok önemli olduğunu kaydetti.

Günde çift idman yaptıklarını dile getiren İlçin, "Bir de sabah sporumuz var. Antrenmanlarda tekerlekli kayak, koşu, güç antrenmanı, baton antrenmanlarının yanı sıra her gün düzenli atış antrenmanlarımız var. Sezonun ilk kampı ve adaptasyon kampı olduğu için atışlarımız nabızsız, kombine değil." ifadelerini kullandı.

İlçin, önceki müsabakalarda elde ettikleri dereceler olduğunu aktararak, "Bu sene de daha önce yakalamış olduğumuz derecelerin bir tık daha üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Şu anki hedefimiz bu. Dünyada gayet iyi denilebilecek derecelerimiz var. Bunları madalyaya taşımak istiyoruz. Başarılarımızın bir üstü madalya." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç! Hareketsiz duran kadın trenin altında kaldıKorkunç! Hareketsiz duran kadın trenin altında kaldı
Bolu'da 3 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 1 kişi tutuklandıBolu'da 3 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 1 kişi tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Bolu

Bolu Namaz Vakitleri 19 Haziran Cumartesi

İmsak
03:16
Sabah
05:15
Öğle
13:00
İkindi
16:59
Akşam
20:35
Yatsı
22:25

Bolu Nöbetçi Eczaneler19 Haziran Cumartesi

Aylin Eczanesi
Merkez
Kökez Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Gerede
Göynük Eczanesi
Goynuk
Emir Eczanesi
Mengen
Onur Eczanesi
Mudurnu
Ayçiçeği Eczanesi
Yenicaga
Tümünü Göster
Bolu ECZANELER
Bolu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Kocaeli'de amcasının birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü iddia edilen şüphelinin 2 yakını tutuklandı

Kocaeli'de amcasının birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü iddia edilen şüphelinin 2 yakını tutuklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

GÜNCELLEME - Muğla'da şüphelileri takip eden ekibe silahlı saldırıda 1 polis şehit oldu

GÜNCELLEME - Muğla'da şüphelileri takip eden ekibe silahlı saldırıda 1 polis şehit oldu

Karabük'te kayıp belediye işçisi için arama çalışması başlatıldı

Karabük'te kayıp belediye işçisi için arama çalışması başlatıldı

Sahte 200 liralık banknotu "süs olsun diye cüzdanımda taşıyordum" diyen sanığa hapis cezası

Sahte 200 liralık banknotu "süs olsun diye cüzdanımda taşıyordum" diyen sanığa hapis cezası

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.