Biatlonda başarı sağlayan Muşlu sporcular, Türkiye Kayaklı Koşu Grup Şampiyonası'na hazırlanıyor

Erzurum'da 3-4 Şubat'ta Kandilli Kayak Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Biatlon Şampiyonası'nda takım halinde birinci olan Muşlu kayaklı koşu sporcuları, şampiyonalara hazırlıklarını sürdürüyor.

İl merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Güzeltepe Kayak Merkezi'nde çalışma yapan sporcular, deneyimli antrenörleri eşliğinde kar kalınlığının bir metreyi geçtiği 4 kilometre uzunluğundaki pistte antrenman yapıyor.

Sporcular, Bitlis'te 14-16 Şubat'ta düzenlenecek Türkiye Kayaklı Koşu Grup Şampiyonası'nda da başarı elde etmeyi hedefliyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kayaklı Koşu Takımı Antrenörü Süleyman Yıldırım, basın mensuplarına, Muş'ta yaklaşık 60 kayaklı koşu sporcusunun bulunduğunu söyledi.

Haftanın 6 günü sporcuların antrenman yaptığını ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"İlimize 15 Ocak'tan sonra kar yağdı. Muş'un yüksek kesimlerinde kar bulabiliyorduk. Oralara gidip antrenmanlarımızı yapıyorduk. 15 Ocak'tan sonra ilimize kar yağdı ve biz de antrenmanlarımızı kayak merkezimizde sağlıklı bir şekilde yapmaya başladık. Birinci etapta güzel sonuçlar aldık. 3-4 Şubat'ta Erzurum'da düzenlenen Türkiye Biatlon Şampiyonası'nda birinci olarak ilimize geldik. 40 sporcuyla 14-16 Şubat'ta düzenlenecek Türkiye Kayaklı Koşu Grup Şampiyonası'na katılacağız."