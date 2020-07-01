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Biçerdöver yanmaktan son anda kurtarıldı

ÇORUM HABERLERİ  | 01.07.2020 09:51 | Son Güncelleme

Çorum’un Sungurlu ilçesinde buğday tarlasını biçen biçerdöver bir anda alev aldı.

Çorum’un Sungurlu ilçesinde buğday tarlasını biçen biçerdöver bir anda alev aldı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile biçerdöver yanmaktan son anda kurtarıldı.
Edinilen bilgilere göre Boğazkale yolunda Cengiz Ambarkütük’e ait buğday tarlasını biçen Şerafettin Küçük’ün kullandığı biçerdöver, bir anda motor kısmından alev aldı. Kendi imkanlarıyla alevleri söndüremeyen biçerdöver sahibi, itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen Sungurlu belediye İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile biçerdöver yanmaktan son anda kurtarıldı.

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