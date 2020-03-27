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Biga Belediyesi maske ve koruyucu kıyafet üretiyor

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 27.03.2020 15:52 | Son Güncelleme

Biga Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında maske ve tek kullanımlık koruyucu kıyafet üretimine başladı.Biga Belediyesi korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdürürken, üreten belediye rolüyle ihtiyacı olan tüm kamu kurum ve kuruluşlarına maske ve tek kullanımlık koruyucu kıyafet üretmeye başladı.

Biga Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında maske ve tek kullanımlık koruyucu kıyafet üretimine başladı.
Biga Belediyesi korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdürürken, üreten belediye rolüyle ihtiyacı olan tüm kamu kurum ve kuruluşlarına maske ve tek kullanımlık koruyucu kıyafet üretmeye başladı. Dikiş hocaları tarafından Atatürk Kültür Merkezi’ndeki (AKM) atölyede gerçekleştirilen üretimler günlük 500-600 üretim hedefiyle hummalı şekilde devam ediyor.
Çalışmaları yerinde inceleyen Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, “Korona virüsle mücadele kapsamında tam bir seferberlik içerisinde tüm birimlerimizle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Korona virüs salgınıyla mücadele ettiğimiz bu süreçte hastane, emniyet ve vefa destek ekiplerimizin ihtiyaçları doğrultusunda belediyemiz maske ve tek kullanımlık koruyucu kıyafet üretimine başladı. Dikiş hocalarımızın ürettiği ürünlerin ilk etabını devlet hastanemize teslim ettik. Biga Belediyesi olarak maske ve koruyucu kıyafete ihtiyaç duyan tüm görevlilere destek olmaya çalışıyoruz. Dikiş hocalarımıza teşekkür ediyorum ve kolaylıklar diliyorum. Bigalı hemşehrilerimden de evde kalmalarını rica ediyorum. Bu hastalıktan da hep birlikte, devletimizin tüm kurumlarıyla ortak harekete ederek kurtulacağız. Biz güçlü bir Milletiz, hep birlikte başaracağız” diye konuştu.

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